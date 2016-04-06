Многие спрашивали: «Ты идиот?» – вдохновленный мультфильмами дизайнер создал робота
Новости Китая. Как и многие дети, гонконгский графический дизайнер Рики Ма вырос на лентах о приключениях роботов. Именно тогда он стал мечтать о сборке своего собственного. И, в отличие от многих, Ма удалось воплотить свою детскую мечту.
Рики Ма, создатель робота «Mark 1»:
Я выбрал подходящее время и просто сделал это, просто претворил свою мечту в жизнь. Теперь будет не о чем сожалеть!
В возрасте 42 лет он на своем балконе с нуля собрал человекоподобного робота. Мужчине пришлось освоить множество навыков, необходимых для работы в совершенно новой области.
На работу ушло 1,5 года и $50 тыс.
В результате дизайнер увидел перед собой прототип женщины-робота «Mark 1», спроектированного по образу одной из голливудских звезд. Пока Рики не раскрывает имя.
Робот снабжен системой распознавания заранее запрограммированных голосовых команд.
Помимо обычных поворотов головы, рук и ног, робот обладает мимикой и способен выражать эмоции.
В целом, гаджет очень напоминает человека: глаза выглядят очень натурально, волосы русого цвета, одежда как и у всех нас – серая юбка и светлый топ.
После комплимента: «Марк, ты такая красивая», брови и уголки глаз робота расслабляются, губы растягиваются в улыбке, следует ответ: «Ха-ха, спасибо!».
Под кожей из силикона расположен распечатанный на 3D-принтере скелет.
Кости служат каркасом для электронных «органов». Около 70 % тела «Mark 1» было создано при помощи 3D-технологий, рассказывает Reuters.
Ма прошел весь путь создания в одиночку.
По его словам, в городе не нашлось людей, разделявших его хобби (не каждый собирает человекоподобных роботов у себя в квартире!).
Многие не понимали его амбиций.
Рики Ма, создатель робота «Mark 1»:
Когда я только начинал, многие спрашивали: «Ты идиот? На это же уйдет куча денег. Ты хоть сам знаешь, как это делается? Это же слишком тяжело».
Ма действовал по методу проб и ошибок. Он сталкивался с разного рода проблемами, начиная с самовозгорания моторов, заканчивая потерей роботом координации.
Рики Ма, создатель робота «Mark 1»:
Если смотреть на процесс в целом, это действительно было трудно.
Рики считает, что важность робототехники в будущем только возрастет и надеется на вложения инвесторов. Также он хочет выпустить книгу о своем опыте, чтобы поделиться информацией с желающими.
Популярность роботостроения и создания искусственного интеллекта значительно влияет на мировой рынок. По итогам Всемирного экономического форума, подобные проекты обеспечат людей примерно 5,1 миллионами рабочих мест в последующие 5 лет.
Перевод: Светлана Воропай