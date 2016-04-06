Многие спрашивали: «Ты идиот?» – вдохновленный мультфильмами дизайнер создал робота

Новости Китая. Как и многие дети, гонконгский графический дизайнер Рики Ма вырос на лентах о приключениях роботов. Именно тогда он стал мечтать о сборке своего собственного. И, в отличие от многих, Ма удалось воплотить свою детскую мечту.

Рики Ма, создатель робота «Mark 1»:

Я выбрал подходящее время и просто сделал это, просто претворил свою мечту в жизнь. Теперь будет не о чем сожалеть!

В возрасте 42 лет он на своем балконе с нуля собрал человекоподобного робота. Мужчине пришлось освоить множество навыков, необходимых для работы в совершенно новой области.

На работу ушло 1,5 года и $50 тыс.

В результате дизайнер увидел перед собой прототип женщины-робота «Mark 1», спроектированного по образу одной из голливудских звезд. Пока Рики не раскрывает имя.