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Многие спрашивали: «Ты идиот?» – вдохновленный мультфильмами дизайнер создал робота

06 апреля 2016 13:54
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Новости Китая. Как и многие дети, гонконгский графический дизайнер Рики Ма вырос на лентах о приключениях роботов. Именно тогда он стал мечтать о сборке своего собственного. И, в отличие от многих, Ма удалось воплотить свою детскую мечту. 

Рики Ма, создатель робота «Mark 1»:
Я выбрал подходящее время и просто сделал это, просто претворил свою мечту в жизнь. Теперь будет не о чем сожалеть!

В возрасте 42 лет он на своем балконе с нуля собрал человекоподобного робота. Мужчине пришлось освоить множество навыков, необходимых для работы в совершенно новой области.  

На работу ушло 1,5 года и $50 тыс.

В результате дизайнер увидел перед собой прототип женщины-робота «Mark 1», спроектированного по образу одной из голливудских звезд. Пока Рики не раскрывает имя.

Многие спрашивали: «Ты идиот?» – вдохновленный мультфильмами дизайнер создал робота -1

Робот снабжен системой распознавания заранее запрограммированных голосовых команд. 

Помимо обычных поворотов головы, рук и ног, робот обладает мимикой и способен выражать эмоции.

В целом, гаджет очень напоминает человека: глаза выглядят очень натурально, волосы русого цвета, одежда как и у всех нас – серая юбка и светлый топ.

После комплимента: «Марк, ты такая красивая», брови и уголки глаз робота расслабляются, губы растягиваются в улыбке, следует ответ: «Ха-ха, спасибо!».

Многие спрашивали: «Ты идиот?» – вдохновленный мультфильмами дизайнер создал робота -4

Под кожей из силикона расположен распечатанный на 3D-принтере скелет.

Кости служат каркасом для электронных «органов». Около 70 % тела «Mark 1» было создано при помощи 3D-технологий, рассказывает Reuters.

Многие спрашивали: «Ты идиот?» – вдохновленный мультфильмами дизайнер создал робота -7

Ма прошел весь путь создания в одиночку.

По его словам, в городе не нашлось людей, разделявших его хобби (не каждый собирает человекоподобных роботов у себя в квартире!).

Многие не понимали его амбиций.

Рики Ма, создатель робота «Mark 1»:
Когда я только начинал, многие спрашивали: «Ты идиот? На это же уйдет куча денег. Ты хоть сам знаешь, как это делается? Это же слишком тяжело».

Ма действовал по методу проб и ошибок. Он сталкивался с разного рода проблемами, начиная с самовозгорания моторов, заканчивая потерей роботом координации.

Рики Ма, создатель робота «Mark 1»:
Если смотреть на процесс в целом, это действительно было трудно.

Многие спрашивали: «Ты идиот?» – вдохновленный мультфильмами дизайнер создал робота -10

Рики считает, что важность робототехники в будущем только возрастет и надеется на вложения инвесторов. Также он хочет выпустить книгу о своем опыте, чтобы поделиться информацией с желающими.

Популярность роботостроения и создания искусственного интеллекта значительно влияет на мировой рынок. По итогам Всемирного экономического форума, подобные проекты обеспечат людей примерно 5,1 миллионами рабочих мест в последующие 5 лет.

Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # калейдоскоп # Роботы # Рики Ма

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