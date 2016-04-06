Прямой эфир

«Вот я и моя болезнь, а дома двое детей»: экс-солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова о борьбе с раком

06 апреля 2016 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Несколько лет «черненькая» – так до сих пор ее называют поклонники – из популярного в двухтысячные дуэта t.A.T.u строит карьеру сольной певицы. Юлия Волкова – счастливая мама двоих ребятишек. Самир и Виктория рассказывают, что их мамочка самая лучшая, хотя и очень строгая. 31-летняя Юлия не раз в интервью подчеркивала: «быть мамой – самое большое счастье в жизни женщины». И эти радостные моменты жизни несколько лет назад у Юли пытались отнять.

«Вот я и моя болезнь, а дома двое детей»: экс-солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова о борьбе с раком -1


Фото: Василий Сергеев/HELLO!

О страшном диагнозе Волкова узнала совершенно случайно.

В 2012-м после того, как на t.A.T.u. обрушилась новость об онкологическом заболевании создателя группы Ивана Шаповалова, Юля тоже решила пройти обследование. Результат перевернул жизнь девушки с ног на голову – у нее тоже рак.

В эксклюзивном интервью российскому телеканалу спустя четыре года Юля решилась рассказать, как удалось преодолеть болезнь. И почему в моменты, когда опускались руки, рядом оказались только родные люди.

Юлия Волкова, певица (в программе «Зеркало для героя»):
Я иду делать УЗИ. Мне говорят: «Вы знаете, вам надо там пойти анализы сдать. Пока ничего говорить не будем, но, возможно, есть подозрения на онкологию». Вскоре это подтверждается. Наверно, мне тогда не хотелось никому особо вообще что-то говорить об этом.

«Вот я и моя болезнь, а дома двое детей»: экс-солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова о борьбе с раком -4

Певица призналась, что

после того, как ей сделали операцию, из-за ошибки врачей она практически лишилась голоса:

был задет голосовой нерв. За помощью Юля обращалась и в Германию, и в Израиль, и лишь только в Сеуле ей смогли помочь.

Юлия Волкова, певица:
У меня был рак щитовидной железы. Во время операции по удалению опухоли мне повредили голосовой нерв. Когда я очнулась после наркоза, то должна была заговорить, но у меня просто не было голоса, я лишь шептала. Это был самый критический момент в моей жизни. То есть все, я просто дома, у меня двое детей. Вот я и моя болезнь.

Певице потребовалось несколько лет, чтобы пройти курс лечения и реабилитации и победить страшный недуг. Волкова говорит, что не задумывалась над тем, за что и почему. Сейчас, уже переоценив ситуацию, она убеждена: «такие заболевания даются только сильным людям».

# Фотофакт # калейдоскоп # Онкология # Юлия Волкова

Другие новости рубрики

Все новости
В гомельском пруду поселилась стая черных лебедей
06 апреля 2016 16:55

В гомельском пруду поселилась стая черных лебедей

Многие спрашивали: «Ты идиот?» – вдохновленный мультфильмами дизайнер создал робота
06 апреля 2016 13:54

Многие спрашивали: «Ты идиот?» – вдохновленный мультфильмами дизайнер создал робота

Многодетная 55-летняя жительница Великобритании родила тройню
06 апреля 2016 09:56

Многодетная 55-летняя жительница Великобритании родила тройню