«Вот я и моя болезнь, а дома двое детей»: экс-солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова о борьбе с раком

Новости России. Несколько лет «черненькая» – так до сих пор ее называют поклонники – из популярного в двухтысячные дуэта t.A.T.u строит карьеру сольной певицы. Юлия Волкова – счастливая мама двоих ребятишек. Самир и Виктория рассказывают, что их мамочка самая лучшая, хотя и очень строгая. 31-летняя Юлия не раз в интервью подчеркивала: «быть мамой – самое большое счастье в жизни женщины». И эти радостные моменты жизни несколько лет назад у Юли пытались отнять.

О страшном диагнозе Волкова узнала совершенно случайно.

В 2012-м после того, как на t.A.T.u. обрушилась новость об онкологическом заболевании создателя группы Ивана Шаповалова, Юля тоже решила пройти обследование. Результат перевернул жизнь девушки с ног на голову – у нее тоже рак.

В эксклюзивном интервью российскому телеканалу спустя четыре года Юля решилась рассказать, как удалось преодолеть болезнь. И почему в моменты, когда опускались руки, рядом оказались только родные люди.

Юлия Волкова, певица (в программе «Зеркало для героя»):

Я иду делать УЗИ. Мне говорят: «Вы знаете, вам надо там пойти анализы сдать. Пока ничего говорить не будем, но, возможно, есть подозрения на онкологию». Вскоре это подтверждается. Наверно, мне тогда не хотелось никому особо вообще что-то говорить об этом.