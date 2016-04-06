В гомельском пруду поселилась стая черных лебедей

Новости Беларуси. Удивительная история любви и верности. В Гомеле обрела новый дом пара прекрасных чёрных лебедей.

Родиной этих гордых птиц считается Австралия. В Гомеле они будут жить в парковом пруду. К слову, по одной из версий именно этот водоём, бывший некогда рекой Гомеюк, дал название городу. В 19 веке русло стало частью регулярного пейзажного парка дворца князя Паскевича. Именно тогда здесь и поселилась стая лебедей, правда, белых. А вот их темные родственники для парка в новинку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.