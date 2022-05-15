Как принять развод и двигаться дальше? Шесть шагов, чтобы стать счастливее

Когда речь заходит о разводе, то люди много говорят именно о самом процессе, но не о том, как жить после него. Во время бракоразводного процесса вы проходите через этапы изучения информации, подачи документов, суды, и так далее – это все бюрократические шаги для завершения деловой операции расторжения брака. На данном этапе главная цель – это именно подписать все документы и получить развод. Однако что же происходит после достижения заветной цели?



Теперь, когда вы оглядываетесь вокруг в своей новой жизни после развода, ваше ощущение времени и того, что с ним делать, изменилось. Издание SAS for Women расскажет о следующем этапе вашей жизни, когда вам нужно заново искать себя, переосмысливать суть брака и отношений в целом. Приходит время, когда необходимо забыть старый багаж и начать все с чистого листа.

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Все позади. Теперь у вас новая жизнь Независимо от того, насколько полюбовно закончился наш брак, развод способен перевернуть нашу жизнь с ног на голову. Развод выведет вас за пределы вашей зоны комфорта. Развод – это перемены. Постарайтесь изменить уклад вашей жизни: попробуйте изменить места вашего постоянного времяпрепровождения, начните посещать другие рестораны и кафе, ездить в другие страны для отдыха. Конечно, жизнь после развода – это не только возможные материальные трудности, но и эмоциональные. И лучше бы даже обратиться к психологу, чтобы проработать эти моменты. Чем быстрее вы смиритесь с новой реальностью, тем быстрее вы сможете адаптироваться, переориентироваться и начать формировать новую жизнь. И даже если вы не ощущаете этого, но внутри этой огромной неизвестности жизни после развода вас ждет большая прекрасная жизнь. Реакция детей Вы человек, а не робот. Во время и после развода вы можете ощущать эмоциональный хаос. Повседневные трудности могут казаться непреодолимыми. Вы стараетесь быть сильным для ваших детей. Неважно, сколько лет детям. Даже если они уже взрослые или не живут дома, развод повлияет на них. Он может повлиять на их мировоззрение и способность общаться с другими людьми, включая вас и вашего бывшего мужа. Ваш развод изменит праздники и семейные мероприятия. И хоть вы уже разведены и не живете вместе, полностью исключить контакт при наличии детей невозможно: оформление алиментов, встречи бывшего супруга с детьми в отведенное время. В этот момент жизнь детей тоже может превратиться в маленький хаос, потому как один из родителей больше не проводит в ними время, как раньше.

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Здесь очень важно наладить минимальный контакт с их вторым родителем. Как показывают исследования, дети испытывают большой стресс, когда у родителей напряженные отношения. При общении с детьми лучше всего признать их боль и точку зрения и не ругать их мать или отца. Выслушайте их. Поймите, что если для вас причины вашего развода могут быть очевидны, то для ваших детей – нет. Очень важно их поддерживать в этот период и не уходить в себя. Также очень важно деликатно и без грязных подробностей сообщить причину развода. Новый круг общения Развод означает перемены, и вы, вероятно, чувствуете это как в социальном, так и в семейном плане. Для многих из нас становится огромным потрясением, когда друзья, которых мы считали такими проверенными и верными, исчезают или становятся немыми. Они как будто боятся, что ваш развод может оказаться заразным. Хотя в культурном плане мы прошли долгий путь, ослабив клеймо развода, значимые люди в нашей жизни все равно могут принять чью-то сторону будь то по принуждению вашего бывшего партнера, из чувства яростной преданности или из предпочтения быть с более веселым или более денежным супругом. Это больно. И это не только шокирует, но и пробирает до костей, особенно если у вас практически нет дружеских отношений, кроме тех, которые вы сформировали с бывшим или бывшей во время брака. Вы можете чувствовать себя обделенным, когда начинаете новую жизнь.

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Когда речь идет о семье, это банальное, но верное утверждение: свой своему поневоле брат. Например, у вас могли быть прекрасные отношения с семьей вашего бывшего супруга, и вы всегда чувствовали особую связь с некоторыми из них. Однако развод может заставить их переступить черту и встать на сторону своего кровного родственника. На фоне освободившегося места, оставленного другими, вам важно заняться собой, найти новые увлечения и интересы – это поможет вам открыть для себя новых людей. Попробуйте выйти на улицу, чтобы изменить свое мышление, займитесь тем видом деятельности, которым вы всегда хотели заниматься, но на который раньше не хватало времени, станьте волонтером или отправьтесь в путешествие. Чувство одиночества Теперь, возвращаюсь в пустую квартиру, готовя ужин на одного, вы можете почувствовать одиночество. И даже если до развода у вас были холодные отношения с партнером, то здесь вы просто опустошены. Если у вас есть дети, тишина в вашем доме, когда они остаются в гостях у отца или матери, поначалу может быть оглушительной. Все звуки, которые издают дети, означают, что жизнь прожита, и пустота, которая остается вместо них, может оставить вас одиноким и неприкаянным. Кто вы, если вы не нужны своим детям?

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Но знайте, что это всего лишь этап, который необходимо преодолеть. Есть большая разница между тем, чтобы быть одним, и одиночеством. Возможно, вы не сможете изменить первое, но вы можете изменить свой образ мыслей и решить, что вы никогда не почувствуете второе. Используйте это время для размышлений, чтения или спокойного времяпрепровождения. Это время, проведенное в одиночестве, очень важно для вашего восстановления после развода. Вы должны примириться с собой и заново открыть себя, прежде чем сможете перестроить свою жизнь или даже предстать обновленным человеком в новых отношениях. Вам нашли замену Ваш бывший может начать встречаться сразу после развода. Он может даже начать встречаться во время вашего бракоразводного процесса. В любом случае это удар в спину. Любил ли он вас когда-нибудь по-настоящему? Как он мог так быстро начать встречаться? Что у нее или него есть такого, чего нет у вас? Даже если вы хотели развода, нелегко справиться с ревностью, когда вы видите или слышите, что человек, с которым, как вы думали, вы проведете остаток жизни, встречается (или даже больше) с кем-то другим. Это может показаться пыткой. Поймите правильно: нередко многие супруги сразу после развода создают впечатление, что они живут дальше, некоторые начинают встречаться, а иногда и вступают в новый брак довольно быстро. Те, кто так поступает, часто реагируют на чувство одиночества и/или общепринятое понимание того, что такое счастье (быть женатым). Возможно, ваша бывшая супруга просто бежит от реальности, пытаясь избежать эмоциональных последствий развода.

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