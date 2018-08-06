В Великобритании мужчина вырастил огурец длиной 130 сантиметров
Новости Великобритании. В британском городе Дерби фермер вырастил огурец длиной почти 130 см.
Как сообщает BBC News, Рагбир Сингх Сангера посадил семена четыре месяца назад. За это время огурец достиг 129,54 см и претендует на мировой рекорд. На данный момент самый длинный огурец из зарегистрированных в Книге рекордов Гиннеса составляет 107 см, овощ был выращен в 2011 году в Уэльсе.
Эксперт по выращиванию гигантских овощей Питер Глейзбрук предполагает, что выращенный овощ является армянский огурцом, а не огурцом обыкновенным, которые вносятся в Книгу рекордов Гиннеса.
Если Рагбир захочет зарегистрировать свой овощ, ему придётся обратиться к составителям книги с просьбой создать новую категорию. В то же время эксперт отметил, что выращенный огурец является прекрасным представителем своего вида.
По словам Рагбира, всего было посажено четыре таких огурца, но три уже съедены. Возле оставшегося британец проводит много времени, наблюдает за его ростом и молится. В дальнейшем овощевод планирует отвезти огурец, когда он полностью созреет, в храм и приготовить из него угощение. Также мужчина собирается взять из овоща семена на следующий год.
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Овощ составляет в обхвате около 70 см и весит примерно 5 кг – здесь подробнее.