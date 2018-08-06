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В Великобритании мужчина вырастил огурец длиной 130 сантиметров

06 августа 2018 10:50
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Новости Великобритании. В британском городе Дерби фермер вырастил огурец длиной почти 130 см.  

Как сообщает BBC News, Рагбир Сингх Сангера посадил семена четыре месяца назад. За это время огурец достиг 129,54 см и претендует на мировой рекорд. На данный момент самый длинный огурец из зарегистрированных в Книге рекордов Гиннеса составляет 107 см, овощ был выращен в 2011 году в Уэльсе.  

В Великобритании мужчина вырастил огурец длиной 130 сантиметров-1

Фото: BBC News  

Эксперт по выращиванию гигантских овощей Питер Глейзбрук предполагает, что выращенный овощ является армянский огурцом, а не огурцом обыкновенным, которые вносятся в Книгу рекордов Гиннеса.  

Если Рагбир захочет зарегистрировать свой овощ, ему придётся обратиться к составителям книги с просьбой создать новую категорию. В то же время эксперт отметил, что выращенный огурец является прекрасным представителем своего вида.  

В Великобритании мужчина вырастил огурец длиной 130 сантиметров-4

Фото: BBC News  

По словам Рагбира, всего было посажено четыре таких огурца, но три уже съедены. Возле оставшегося британец проводит много времени, наблюдает за его ростом и молится. В дальнейшем овощевод планирует отвезти огурец, когда он полностью созреет, в храм и приготовить из него угощение. Также мужчина собирается взять из овоща семена на следующий год.  

Несколько лет назад жительница Стародорожского района вырастила гигантскую свёклу.  

Овощ составляет в обхвате около 70 см и весит примерно 5 кг – здесь подробнее.  

# Рекорды

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