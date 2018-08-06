В Великобритании мужчина вырастил огурец длиной 130 сантиметров

Новости Великобритании. В британском городе Дерби фермер вырастил огурец длиной почти 130 см. Как сообщает BBC News, Рагбир Сингх Сангера посадил семена четыре месяца назад. За это время огурец достиг 129,54 см и претендует на мировой рекорд. На данный момент самый длинный огурец из зарегистрированных в Книге рекордов Гиннеса составляет 107 см, овощ был выращен в 2011 году в Уэльсе.

Фото: BBC News

Эксперт по выращиванию гигантских овощей Питер Глейзбрук предполагает, что выращенный овощ является армянский огурцом, а не огурцом обыкновенным, которые вносятся в Книгу рекордов Гиннеса. Если Рагбир захочет зарегистрировать свой овощ, ему придётся обратиться к составителям книги с просьбой создать новую категорию. В то же время эксперт отметил, что выращенный огурец является прекрасным представителем своего вида.

Фото: BBC News