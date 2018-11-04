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«Я не хочу, чтобы у меня заканчивались зубы»: Татьяну Васильеву ударило дверьми вагона

04 ноября 2018 13:02
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Новости России. 3 ноября российскую актрису театра и кино Татьяну Васильеву ударило дверями вагона поезда в метро. Женщина обращалась за медпомощью.  

О произошедшем Татьяна рассказала на своей странице в Instagram. В субботу актрисе пожелали доброго утра и доброго дня, но, по её словам, добрым день не оказался. Когда Васильева хотела зайти в вагон поезда, двери резко закрылись, ударив женщину по голове.  

Татьяна сперва изумилась, а потом поняла, что именно случилось. Васильева сообщила об инциденте сотрудникам метрополитена и правоохранителям, которые там дежурили. Больше всего её возмутило, что даже не было предупреждения «Осторожно, двери закрываются».  

Татьяна Васильева, актриса:  
Можно, конечно, это всё обратить в шутку, но, понимаете, я не хочу, чтобы у меня заканчивались зубы. Я не знаю, что с ними делать – менять? Я не хочу, чтобы у меня было сотрясение мозга, которое не исключено. Я не преувеличиваю. Так что, люди, давайте говорить друг другу не только комплименты, но и правду, чтобы нам получше жилось. Так не должно быть.  

«Я не хочу, чтобы у меня заканчивались зубы»: Татьяну Васильеву ударило дверьми вагона -1

Фото: instagram.com/vasileva_vtg  

После спектакля артистка поехала в НИИ Склифосовского, где прошла обследование.  

Как сообщает РИА Новости, в метрополитене выразили сожаление и надежду, что случившееся не скажется на здоровье Васильевой.  

Собеседница агентства из НИИ имени Склифосовского уточнила, что Татьяна покинула медучреждение в тот же день.  

На прошлой неделе поклонников напугала Светлана Лобода – певица попала в больницу.  

«Врачи дали 3 минуты для принятия решения» (подробности здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Татьяна Васильева

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