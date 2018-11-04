«Я не хочу, чтобы у меня заканчивались зубы»: Татьяну Васильеву ударило дверьми вагона

Новости России. 3 ноября российскую актрису театра и кино Татьяну Васильеву ударило дверями вагона поезда в метро. Женщина обращалась за медпомощью.

О произошедшем Татьяна рассказала на своей странице в Instagram. В субботу актрисе пожелали доброго утра и доброго дня, но, по её словам, добрым день не оказался. Когда Васильева хотела зайти в вагон поезда, двери резко закрылись, ударив женщину по голове.

Татьяна сперва изумилась, а потом поняла, что именно случилось. Васильева сообщила об инциденте сотрудникам метрополитена и правоохранителям, которые там дежурили. Больше всего её возмутило, что даже не было предупреждения «Осторожно, двери закрываются».

Татьяна Васильева, актриса:

Можно, конечно, это всё обратить в шутку, но, понимаете, я не хочу, чтобы у меня заканчивались зубы. Я не знаю, что с ними делать – менять? Я не хочу, чтобы у меня было сотрясение мозга, которое не исключено. Я не преувеличиваю. Так что, люди, давайте говорить друг другу не только комплименты, но и правду, чтобы нам получше жилось. Так не должно быть.