Блогер случайно купила диван за 100 тысяч долларов и теперь просит помощи у подписчиков

Пользовательница TikTok рассказала, что совершенно случайно купила диван за 100 тысяч долларов [249 601 белорусских рублей – прим. ред.], сообщает The Sun. Блогер утверждает, что просто просматривала мебель в интернете и в шутку ввела данные своей карты. Вполне ожидаемо для всех людей и неожиданно для самой девушки нужная сумма списалась. Теперь она плачет и просит своих подписчиков о денежной помощи – трата сильно ударила по ее карману.

Однако люди посчитали случай смешным. Они недоумевают, зачем вводить данные своей карты, если не собираешься ничего покупать. Одни даже пожаловались на то, что в наше время некоторые оторваны от реальности. Другие же позлорадствовали и написали, чтобы девушка лежала на своем новом диване и не думала о деньгах. Встретилось мнение и о том, что блогер выдумала эту историю для привлечения внимания к своей персоне. Теперь можно предположить, что никаких денег от подписчиков девушка не получит.