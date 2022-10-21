21 октября отмечается День разноцветных зонтов. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 21 октября, в Беларуси отмечается новый праздник – День отца. Дату закрепил президентский указ. Инициатива об учреждении праздника прозвучала во время обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января 2022 года. Глава государства идею поддержал. Дата 21 октября была выбрана для празднования Дня отца, поскольку в Беларуси сложилась многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери, и теперь появилась возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую неделю. По мнению ученых, роль отца не сводится к роли кормильца. Состоявшийся отец – это мужчина, который знает не только, на что живут его дети, но и чем они живут. Детям ведь в первую очередь нужна эмоциональная поддержка. Главными качествами идеального отца белорусы считают хорошее отношение к жене, активное участие в жизни детей, способность быть примером для них, доброту и надежность. Но есть и народная мудрость: «Каждый день – День отца или матери, любить родителей нужно каждый день».
21 октября в мире отмечается День лабиринта
21 октября в мире отмечается праздник День лабиринта. В античные времена такие здания (со сложно расположенными переходами) существовали в Египте, Греции, Риме и других странах. В 13-19 столетиях по всему миру и особенно в Англии имели огромную популярность садовые лабиринты. В наше время эти здания потеряли культовую и оборонительную функции и превратились в объекты игр и развлечений. Люди всегда тяготели к таким сооружениям, поскольку в них сочетаются загадочность, интрига, мыслительная работа, элемент неожиданности и, как логическое завершение, нахождение выхода или награды.
21 октября 1943 года нацисты уничтожили Минское гетто
21 октября 1943 года в ходе Великой Отечественной войны нацисты уничтожили Минское гетто. После оккупации Минска в июне 1941 года немецко-фашистское командование приняло решение о создании в городе еврейского гетто. В Минске были созданы три лагеря. За забором из колючей проволоки находились сначала 80 тысяч, а позднее более 100 тысяч узников. Минское гетто было одним из крупнейших в Европе. Оно пережило несколько массовых расстрелов. К началу 1943 года в живых остались лишь 6 тысяч человек. 21 октября 1943 года все жители Минского гетто были убиты. Удалось выжить только 13 людям, которые прятались в подвале дома на улице Сухой, и вышли на свободу только после освобождения Минска советскими войсками в июле 1944 года.
21 октября отмечается День разноцветных зонтов