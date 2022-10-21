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21 октября отмечается День разноцветных зонтов. Чем ещё известна эта дата?

21 октября 2022 08:45
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Сегодня, 21 октября, в Беларуси отмечается новый праздник – День отца. Дату закрепил президентский указ. Инициатива об учреждении праздника прозвучала во время обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января 2022 года. Глава государства идею поддержал. Дата 21 октября была выбрана для празднования Дня отца, поскольку в Беларуси сложилась многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери, и теперь появилась возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую неделю. По мнению ученых, роль отца не сводится к роли кормильца. Состоявшийся отец – это мужчина, который знает не только, на что живут его дети, но и чем они живут. Детям ведь в первую очередь нужна эмоциональная поддержка. Главными качествами идеального отца белорусы считают хорошее отношение к жене, активное участие в жизни детей, способность быть примером для них, доброту и надежность. Но есть и народная мудрость: «Каждый день – День отца или матери, любить родителей нужно каждый день».

21 октября в мире отмечается День лабиринта

21 октября отмечается День разноцветных зонтов. Чем ещё известна эта дата?-1

21 октября в мире отмечается праздник День лабиринта. В античные времена такие здания (со сложно расположенными переходами) существовали в Египте, Греции, Риме и других странах. В 13-19 столетиях по всему миру и особенно в Англии имели огромную популярность садовые лабиринты. В наше время эти здания потеряли культовую и оборонительную функции и превратились в объекты игр и развлечений. Люди всегда тяготели к таким сооружениям, поскольку в них сочетаются загадочность, интрига, мыслительная работа, элемент неожиданности и, как логическое завершение, нахождение выхода или награды.

21 октября 1943 года нацисты уничтожили Минское гетто

21 октября отмечается День разноцветных зонтов. Чем ещё известна эта дата?-4

21 октября 1943 года в ходе Великой Отечественной войны нацисты уничтожили Минское гетто. После оккупации Минска в июне 1941 года немецко-фашистское командование приняло решение о создании в городе еврейского гетто. В Минске были созданы три лагеря. За забором из колючей проволоки находились сначала 80 тысяч, а позднее более 100 тысяч узников. Минское гетто было одним из крупнейших в Европе. Оно пережило несколько массовых расстрелов. К началу 1943 года в живых остались лишь 6 тысяч человек. 21 октября 1943 года все жители Минского гетто были убиты. Удалось выжить только 13 людям, которые прятались в подвале дома на улице Сухой, и вышли на свободу только после освобождения Минска советскими войсками в июле 1944 года.

21 октября отмечается День разноцветных зонтов

21 октября отмечается День разноцветных зонтов. Чем ещё известна эта дата?-7

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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