20 октября – Международный день ленивца. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 20 октября, свой профессиональный праздник – День повара – отмечают кулинары всего мира. Международный день повара учредила в 2004 году Всемирная ассоциация кулинарных сообществ. В этой организации состоит около 8 миллионов человек со всего мира, поэтому праздник быстро распространился во все уголки планеты. Сейчас кулинария – это востребованное направление для саморазвития и построения карьеры. Можно смело говорить о том, что поварское дело – это не ремесло, а искусство. Настоящие повара стремятся донести до людей определенные ощущения и настроение, подобрав наиболее удачное сочетание вкуса и аромата, а также красиво оформив блюдо. Без сомнения, сделать подобное можно только при наличии таланта и с определенной долей вдохновения. В этот день по всему миру проводятся конкурсы поварского мастерства, мастер-классы, выставки-дегустации, семинары и фестивали. 20 октября – Международный день авиадиспетчера

20 октября во всем мире отмечают еще один профессиональный праздник – Международный день авиадиспетчера. Главная функция специалиста – обеспечение безопасного, упорядоченного и регулярного движения воздушных судов в пределах установленной для него зоны ответственности. Представителей этой профессии можно назвать дирижерами, которые управляют небесным оркестром ревущих авиационных турбин или художниками, которые рисуют свои картины на голубом полотне неба белыми следами самолетов. Безопасность в небе находится в руках этих людей на земле. На авиадиспетчеров возложена огромная ответственность, и к их профессионализму предъявляются самые высокие требования. 20 октября – День разрешения конфликта

Ежегодно в третий четверг октября начиная с 2005 года отмечается довольно необычный праздник – День разрешения конфликта. Предотвращение конфликтов – это благородная деятельность, которая направлена на создание и укрепление особых условий жизнедеятельности, способствующих исключению возможности самого возникновения конфликтов. К сожалению, в жизни не всегда удается достичь требуемого результата, что обусловлено разными причинами, как объективными, так и субъективными. Цель этого дня – продвижение способов мирного разрешения конфликтов, таких как посредничество и арбитраж. 20 октября – Международный день ленивца