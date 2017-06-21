Автор скульптур в минском метро Максим Петруль: пассажир может почувствовать себя в музее

Таинство сотворения скульптуры Максим Петруль освоил ещё в колледже искусств имени Ахремчика, а после поступил в художественное училище. Здесь и началось его формирование как творца. Курс тогда вёл Владимир Жбанов. Кстати, после кончины мэтра его мастерская перешла к ученику. Сейчас здесь творит сам Максим.

Максим Петруль, скульптур, дизайнер:

В середине 90-х я познакомился с лидером творческого объединения «Немига-17» Леонидом Хоботовым, который оказал на меня очень сильное влияние. Он был лидером объединения, которое занималось абстрактной живописью, постсоветским авангардным искусством. Мы беседовали, я для себя открывал много неизвестного. Интересные беседы меня по-хорошему инфицировали тем, чтобы заниматься формальной скульптурой. Формальная скульптура в какой-то момент заняла практически всё творческое пространство Максима. И сегодня он один из немногих творцов в Беларуси, кто серьёзно ей занимается. Впрочем, даже несмотря на то, что уже сейчас нефигуративная пластика шок у зрителей не вызывает, всё же понять посыл автора без пояснения сможет не каждый.

Максим Петруль:

Пояснение – это не замена произведению, это просто подсказка зрителю, который пришёл вникнуть, понять смысл месседжа. Как раз этикетка и сопутствующий текст могут направлять зрителя и дают ему возможность идти. Заурядные вещи в непривычных образах. Сейчас Максим воплощает свои идеи в серии скульптур, объединённых общим замыслом.

Максим Петруль:

Эта серия называется «Времена». Я хочу осуществить тему перетекания, видоизменения, метаморфоз, когда из одного состояния мы переходим в другое. Скажем, из детства в молодость, из старости в состояние покоя. Почему их четыре? Потому что в человеческой системе понимания существует четыре времени года, четыре времени суток. Эксперимент в творчестве – вот, что самое важное для Максима. Потому даже от формальной скульптуры он иногда уходит. Например, привычные образы и формы воплотились в произведениях автора, которые уже сегодня украшают станции столичного метрополитена.

Максим Петруль:

Эта скульптура рассказывает о моём детстве, я вырос на Грушевке. В этом есть определённый символизм. Хорошо бы, если бы каждый, кто рождался в каком-то месте Минска, вносил бы какой-то свой вклад в зависимости от профессии в развитие того или иного места в Минске. Тогда Минск бы выглядел немножко по-другому. Автономные скульптурные произведения Максима с лёгкостью слились с оформлением станций. Например, вот этот артистический перпендикуляр, гармонично вписался в общий декор платформы станции метро «Малиновка».