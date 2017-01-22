Солист Белгосфилармонии Кирилл Старостенко выступил на сцене шоу "Голос країни"

22 января стартовал 7 сезон украинского вокального шоу «Голос країни». В этом году кресла тренеров заняли Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин. Первый выпуск выбора вслепую запомнился зрителям благодаря зажигательному танцу конкурсанта из Кубы, вьетнамцу с идеальным знанием украинского языка и десятке удачных выступлений.

Среди вокалистов, попавших в эфир, оказался солист Белгосфилармонии Кирилл Старостенко.

Кирилл Старостенко:

Давно хотел выступить на проекте «Голос страны», ради этого подучил украинский язык. Меня вдохновила победа Джамалы, из-за этого я здесь. Если ни один из членов жюри не повернется, мне кажется, нужно покинуть сцену навсегда. Если ты не поразил голосом людей, которые тебя не видят, а просто слышат, то нечего делать на сцене.

Участник исполнил песню «У Чёрного моря». Первые аккорды заставили членов жюри удивленно вскинуть брови: из мелодий прошлого века на сцене обычно звучат хиты известных рок-групп. Еще более эмоционально тренеры отреагировали на голос.

Исполнение навеяло воспоминания о Леониде Утесове. Зрители выбор композиции одобрили, подпевали от всей души. Джамала отметила: «Голос хороший, давай пой нормально».