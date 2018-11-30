Гороскоп на декабрь. Краткая инструкция по эксплуатации души и тела

У каждого – своя жизнь. А если заглядывать во всякие гороскопы, то, можно подумать, вообще ничего общего в наших судьбах нет. Разве что попытаться найти параллели у людей, родившихся под одним знаком Зодиака? Давайте вместе попробуем посмотреть на декабрь!

Не вдаваясь в детали, скажем, что никто из нас не проживет этот месяц без хлопот. Не то время. Вы же знаете: конец года на работе – это чаще всего суматоха, возбужденное начальство, годовой отчет, бизнес-план… А ближе к концу месяца успешных ждет корпоративчик. И как всегда: «что надеть», «сделать новую прическу», «пить надо меньше»… Дома свои заморочки: поставить елку, купить курицу, пропылесосить… А мы говорим – ничего общего. Причем, эта декабрьская лихорадка греет всех без исключения в эти зимние дни.

Каким будет декабрь на термометре? А Бог его знает. Современные синоптики стали чаще напоминать астрологов – тоже гадают. Но многие из нас всё же будут следить за климатом, чтобы лучше ориентироваться в одежном шкафу. Если Овнам, например, звезды обещают в декабре безболезненное существование, то в отношении других знаков они не особо распространяются на тему здоровья.

Декабрьский гороскоп в том же духе для всех знаков Зодиака читайте здесь.

Зато почти единодушны астрологи, когда делают декабрьские прогнозы, имеющие прямую связь с состоянием головы и печени. Но и без них, прошу прощения, понятно: всенародный праздник стучится в дверь! Это значит оливье, селедка под шубой, торт, шампанское, обнимашки-целовашки… Ну, и многое из того, за чем, бывает, у некоторых пропадают горизонты.

Так что в декабре, друзья, все мы бываем немного похожи.

Ваш В.Д.