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«Баллы можно тратить на активности, которые предлагает клуб»: систему лояльности «Я и Динамо» придумали в Беларуси

21 февраля 2019 18:22
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Болельщики минского «Динамо» в обязательном порядке едут поддерживать своих фаворитов в Ригу. За время сезона минчане встречаются со своими одноклубниками четыре раза. Однако один из поединков, всё-таки, выделяется.

Winter Ice Break  – матч на открытом воздухе. То, что собирает аншлаги не только на трибунах, но и близ стадиона.

Впервые подобное противостояние двух «Динамо» прошло год назад. Успех был фееричен, поэтому латыши решили повторить триумф и в этом сезоне. Разумеется, такой поединок не мог оставить равнодушными истинных фанатов. И для таких ребят руководство «зубров» придумало отдельную, уникальную для клубов КХЛ систему лояльности «Я и Динамо», рассказали в программе «Специальный репортаж»

«Баллы можно тратить на активности, которые предлагает клуб»: систему лояльности «Я и Динамо» придумали в Беларуси-1

Артур Жоль, ведущий специалист по связям с общественностью ХК «Динамо-Минск»:
Любой пользователь, который зарегистрируется на нашем официальном сайте, может собирать баллы за различные активности: либо за то, что он делает на сайте, либо за покупки в наших магазинах. Баллы накапливаются в личном кабинете, после чего их можно тратить на активности, которые предлагает клуб. Такие поездки, как с командой на выезд, выставляются на аукцион – 10 мест в фан-автобусе.

Это наиболее популярные ставки: на них тратится более ста баллов, потому что много желающих, это интересно, классно, и там самая жаркая борьба на аукционах.

# Хоккей Беларуси # калейдоскоп # Артур Жоль

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