«Баллы можно тратить на активности, которые предлагает клуб»: систему лояльности «Я и Динамо» придумали в Беларуси

Болельщики минского «Динамо» в обязательном порядке едут поддерживать своих фаворитов в Ригу. За время сезона минчане встречаются со своими одноклубниками четыре раза. Однако один из поединков, всё-таки, выделяется.

Winter Ice Break – матч на открытом воздухе. То, что собирает аншлаги не только на трибунах, но и близ стадиона.

Впервые подобное противостояние двух «Динамо» прошло год назад. Успех был фееричен, поэтому латыши решили повторить триумф и в этом сезоне. Разумеется, такой поединок не мог оставить равнодушными истинных фанатов. И для таких ребят руководство «зубров» придумало отдельную, уникальную для клубов КХЛ систему лояльности «Я и Динамо», рассказали в программе «Специальный репортаж».