BAFTA-2017: Кейси Аффлек, Эмма Стоун и другие победители
Новости Великобритании. До главного кинособытия года осталось всего две недели. Наградный сезон подходит к концу и последней большой остановкой на пути к «Оскару» стало вручение наград Британской академии кино и телевидения (BAFTA). Церемония прошла вечером 12 февраля в Лондоне. Ведущим мероприятия традиционно выступил Стивен Фрай.
Обычно после BAFTA становится более или менее понятен расклад победителей грядущего «Оскара», но в этом году все куда сложнее. Отличие этого наградного сезона в том, что среди номинантов уж очень много действительно хороших фильмов. И многие награды в этот вечер ушли далеко не явным лидерам.
кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд» Фото: imdb.com
Победитель в номинации «лучший фильм» ни для кого сюрпризом не стал – «Ла-Ла Ленд» забрал главную награду. Хотя среди его конкурентов был победитель Каннского кинофестиваля «Я, Дэниел Блэйк» от мэтра британского кино Кена Лоуча.
кадр из к/ф «Манчестер у моря» Фото: imdb.com
Награду лучшему актеру заслуженно получил Кейси Аффлек («Манчестер у моря»). Остается только надеяться, что академия не обратит внимания на недавний скандал и отдаст «Оскар» этому замечательному артисту, который выдал в драме Кеннета Лонергана лучшую актерскую игру за последние лет десять.
Лучшей актрисой была названа Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»). Сейчас девушка идет в явных лидерах наградной гонки, но не стоит забывать, что на «Оскар» вместе с ней номинирована Изабель Юппер, победить которую будет очень непросто.
кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд» Фото: imdb.com
У BAFTA есть негласная традиция отдавать награды в некоторых важных номинациях британским актерам. В этом году пришлось потесниться лидеру в номинации «лучший актер второго плана» Махершале Али. Статуэтку получил Дев Патель за роль в фильме «Лев».
кадр из к/ф «Лев» Фото: imdb.com
С «лучшей актрисой второго плана» сюрпризов не произошло – заслуженную награду унесла домой Виола Дэвис («Ограды»).
Среди наград BAFTA есть одна особенная – она вручается Восходящей звезде года. Этот приз получает начинающий актер или актриса, которые лучше всего зарекомендовали себя за год работы. В 2017 эта награда досталась новому «человеку-пауку» Тому Холланду. Другими претендентами на звание Восходящей звезды были Лайа Коста, Рут Негга из «Лавинга», Аня Тейлор-Джой и Лукас Хеджес из «Манчестер у моря».
Том Холланд Фото: star film
Полный список победителей BAFTA-2017 выглядит следующим образом:
Лучший фильм – «Ла-Ла Ленд»
Лучший британский фильм – «Я, Дэниел Блэйк»
Лучший режиссер – Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)
Лучшая мужская роль – Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
Лучшая женская роль – Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)
Лучшая мужская роль второго плана – Дев Патель («Лев»)
Лучшая женская роль второго плана – Виола Дэвис («Ограды»)
Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»)
Лучший адаптированный сценарий – Люк Дейвис («Лев»)
Лучшая работа оператора – «Ла-Ла Ленд»
Лучшая музыка – «Ла-Ла Ленд»
Лучший звук – «Прибытие»
Лучший монтаж – «По соображениям совести»
Лучший дизайн костюмов – «Джеки»
Лучшая работа художника-постановщика – «Фантастические твари и где они обитают»
Лучший грим и прически – «Флоренс Фостер Дженкинс»
Лучшие визуальные эффекты – «Книга джунглей»
Лучший фильм на иностранном языке – «Сын Саула»
Лучший анимационный фильм – «Кубо. Легенда о самурае»
Лучший документальный фильм – «Тринадцатая»
Восходящая звезда года – Том Холланд