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BAFTA-2017: Кейси Аффлек, Эмма Стоун и другие победители

12 февраля 2017 21:31
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Новости Великобритании. До главного кинособытия года осталось всего две недели. Наградный сезон подходит к концу и последней большой остановкой на пути к «Оскару» стало вручение наград Британской академии кино и телевидения (BAFTA). Церемония прошла вечером 12 февраля в Лондоне. Ведущим мероприятия традиционно выступил Стивен Фрай.

Обычно после BAFTA становится более или менее понятен расклад победителей грядущего «Оскара», но в этом году все куда сложнее. Отличие этого наградного сезона в том, что среди номинантов уж очень много действительно хороших фильмов. И многие награды в этот вечер ушли далеко не явным лидерам.

BAFTA-2017: Кейси Аффлек, Эмма Стоун и другие победители-1

кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд» Фото: imdb.com

Победитель в номинации «лучший фильм» ни для кого сюрпризом не стал – «Ла-Ла Ленд» забрал главную награду. Хотя среди его конкурентов был победитель Каннского кинофестиваля «Я, Дэниел Блэйк» от мэтра британского кино Кена Лоуча.

BAFTA-2017: Кейси Аффлек, Эмма Стоун и другие победители-4

кадр из к/ф «Манчестер у моря» Фото: imdb.com

Награду лучшему актеру заслуженно получил Кейси Аффлек («Манчестер у моря»). Остается только надеяться, что академия не обратит внимания на недавний скандал и отдаст «Оскар» этому замечательному артисту, который выдал в драме Кеннета Лонергана лучшую актерскую игру за последние лет десять.

Лучшей актрисой была названа Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»). Сейчас девушка идет в явных лидерах наградной гонки, но не стоит забывать, что на «Оскар» вместе с ней номинирована Изабель Юппер, победить которую будет очень непросто.

BAFTA-2017: Кейси Аффлек, Эмма Стоун и другие победители-7

кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд» Фото: imdb.com

У BAFTA есть негласная традиция отдавать награды в некоторых важных номинациях британским актерам. В этом году пришлось потесниться лидеру в номинации «лучший актер второго плана» Махершале Али. Статуэтку получил Дев Патель за роль в фильме «Лев».

BAFTA-2017: Кейси Аффлек, Эмма Стоун и другие победители-10

кадр из к/ф «Лев» Фото: imdb.com

С «лучшей актрисой второго плана» сюрпризов не произошло – заслуженную награду унесла домой Виола Дэвис («Ограды»).

Среди наград BAFTA есть одна особенная – она вручается Восходящей звезде года. Этот приз получает начинающий актер или актриса, которые лучше всего зарекомендовали себя за год работы. В 2017 эта награда досталась новому «человеку-пауку» Тому Холланду.  Другими претендентами на звание Восходящей звезды были Лайа Коста, Рут Негга из «Лавинга», Аня Тейлор-Джой и Лукас Хеджес из «Манчестер у моря».

BAFTA-2017: Кейси Аффлек, Эмма Стоун и другие победители-13

Том Холланд Фото: star film

Полный список победителей BAFTA-2017 выглядит следующим образом:

Лучший фильм«Ла-Ла Ленд»

Лучший британский фильм «Я, Дэниел Блэйк»

Лучший режиссер Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)

Лучшая мужская рольКейси Аффлек («Манчестер у моря»)

Лучшая женская рольЭмма СтоунЛа-Ла Ленд»)

Лучшая мужская роль второго плана Дев Патель («Лев»)

Лучшая женская роль второго плана Виола Дэвис («Ограды»)

Лучший оригинальный сценарийКеннет Лонерган («Манчестер у моря»)

Лучший адаптированный сценарийЛюк Дейвис («Лев»)

Лучшая работа оператора«Ла-Ла Ленд»

Лучшая музыка«Ла-Ла Ленд»

Лучший звук «Прибытие»

Лучший монтаж «По соображениям совести»

Лучший дизайн костюмов«Джеки»

Лучшая работа художника-постановщика «Фантастические твари и где они обитают»

Лучший грим и прически «Флоренс Фостер Дженкинс»

Лучшие визуальные эффекты«Книга джунглей»

Лучший фильм на иностранном языке«Сын Саула»

Лучший анимационный фильм«Кубо. Легенда о самурае»

Лучший документальный фильм«Тринадцатая»

Восходящая звезда годаТом Холланд

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