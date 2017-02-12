BAFTA-2017: Кейси Аффлек, Эмма Стоун и другие победители

Новости Великобритании. До главного кинособытия года осталось всего две недели. Наградный сезон подходит к концу и последней большой остановкой на пути к «Оскару» стало вручение наград Британской академии кино и телевидения (BAFTA). Церемония прошла вечером 12 февраля в Лондоне. Ведущим мероприятия традиционно выступил Стивен Фрай. Обычно после BAFTA становится более или менее понятен расклад победителей грядущего «Оскара», но в этом году все куда сложнее. Отличие этого наградного сезона в том, что среди номинантов уж очень много действительно хороших фильмов. И многие награды в этот вечер ушли далеко не явным лидерам.

кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд» Фото: imdb.com

Победитель в номинации «лучший фильм» ни для кого сюрпризом не стал – «Ла-Ла Ленд» забрал главную награду. Хотя среди его конкурентов был победитель Каннского кинофестиваля «Я, Дэниел Блэйк» от мэтра британского кино Кена Лоуча.

кадр из к/ф «Манчестер у моря» Фото: imdb.com

Награду лучшему актеру заслуженно получил Кейси Аффлек («Манчестер у моря»). Остается только надеяться, что академия не обратит внимания на недавний скандал и отдаст «Оскар» этому замечательному артисту, который выдал в драме Кеннета Лонергана лучшую актерскую игру за последние лет десять. Лучшей актрисой была названа Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»). Сейчас девушка идет в явных лидерах наградной гонки, но не стоит забывать, что на «Оскар» вместе с ней номинирована Изабель Юппер, победить которую будет очень непросто.

кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд» Фото: imdb.com

У BAFTA есть негласная традиция отдавать награды в некоторых важных номинациях британским актерам. В этом году пришлось потесниться лидеру в номинации «лучший актер второго плана» Махершале Али. Статуэтку получил Дев Патель за роль в фильме «Лев».

кадр из к/ф «Лев» Фото: imdb.com

С «лучшей актрисой второго плана» сюрпризов не произошло – заслуженную награду унесла домой Виола Дэвис («Ограды»). Среди наград BAFTA есть одна особенная – она вручается Восходящей звезде года. Этот приз получает начинающий актер или актриса, которые лучше всего зарекомендовали себя за год работы. В 2017 эта награда досталась новому «человеку-пауку» Тому Холланду. Другими претендентами на звание Восходящей звезды были Лайа Коста, Рут Негга из «Лавинга», Аня Тейлор-Джой и Лукас Хеджес из «Манчестер у моря».

Том Холланд Фото: star film