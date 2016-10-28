Согревающие аксессуары от белорусских дизайнеров , которые хочется носить круглый год

Уже практически не осталось надежды, что столбик термометра сдвинется хотя бы немного вверх. Пора всерьез задуматься, как с комфортом пережить зиму. Если для вас важен не только процент содержания шерсти в изделии, но и его эстетическая составляющая, добро пожаловать к белорусским дизайнерам, которые с вязанием на "ты".

BIT OF KNIT

Если в вашем гардеробе еще не поселилась объмная шапка с отворотом, самое время это исправить.