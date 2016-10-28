Согревающие аксессуары от белорусских дизайнеров , которые хочется носить круглый год
Уже практически не осталось надежды, что столбик термометра сдвинется хотя бы немного вверх. Пора всерьез задуматься, как с комфортом пережить зиму. Если для вас важен не только процент содержания шерсти в изделии, но и его эстетическая составляющая, добро пожаловать к белорусским дизайнерам, которые с вязанием на "ты".
BIT OF KNIT
Если в вашем гардеробе еще не поселилась объмная шапка с отворотом, самое время это исправить.
MERINOWOOL
Объемные шапки так популярны среди любителей головных уборов, что дизайнерам ничего не остается, как вязать их день и ночь. Бренд предлагает как традиционные шапки разных оттенков, так и более оригинальные варианты из толстой пряжи ручной работы.
KLENA_OFFICIAL
Напоминающие тюрбан, в разных оттенках, из шерсти или детской пряжи повязки станут завершающим аккордом в любом образе.
NEARTINESS
Бренд специализируется на ручном ткачестве. Шарфы и палантины однозначно греют лучше, потому что сделаны с любовью.
SISTERS_AX
Перчатки от сестер Алины и Анастасии так прекрасны, что вам не захочется снимать их даже в помещении.
Фото на превью bit.of.knit