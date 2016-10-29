Понадобится всего 10 минут, чтобы научиться говорить с публикой лучше, чем Стив Джобс

В далеком 1924 году группа калифорнийцев задумались о значимости публичных выступлений и организовала клуб, где начала обучать желающих основам ораторского мастерства. Спустя 10 лет любители зарегистрировали компанию «Тoastmasters», дела которой быстро пошли в гору. За 85 лет существования небольшой клуб увеличился до 260 000 участников, живущих в 105 странах.

Результаты обучения как нельзя лучше демонстрирует ежегодный международный чемпионат по публичным выступлениям. Организаторы мероприятия из множества участников выбирают тройку самых убедительных и харизматичных.

Казалось бы, что контролировать огромную аудиторию чересчур сложно. Но если вы внимательно посмотрите видео, даже совершенно не понимая языка, поймете секреты ораторов, благодаря которым зрители не могут оторвать взгляд.

1. Как бы банально это не было, но зрительный контакт действительно работает.

2. Зрителям хватит и нескольки секунд, чтобы дать вам оценку. Не упустите этот момент и сделайте что-нибудь нетривиальное, желательно относящееся к теме разговора. Используйте ассоциации так, как это делают ораторы. Говоря о курении, участник поджег сигарету, введя зрителей в замешательство. Затянувшийся нарочитый взгляд в зал, вызвал у аудитории смех. Не обязательно пользоваться реквизитом, достаточно начать с оригинального картинки или вопроса.

3. Улыбаться не обязательно. Если от страха не одеревенеют мышцы лица и вы сможете искренне улыбнуться в знак приветствия, этого будет достаточно. Дальше действовать по ситуации.

4. Используйте истории. Не затягивайте, тренируйтесь использовать минимальное количество слов для изложения. Не стесняйтесь заменять слова на жесты. Аудитории это нравится.

5. Умение шутить спасет любую презентацию. Ораторы чаще всего не импровизирую. Используют то, что гаранированно сработает.

6. Ученые доказали, что людям больше нравятся те, кто жестикулирует ладонями вверх. В обратном случае аудитория подсознательно воспринимает это как знак угнетения и прессинга.

7. Не используйте кафедру. Никогда.

8. Разговарийвайте медленно. Уделите время отработке интонаций.

9. Перемещайтесь по сцене. Старайтесь не поворачиваться к зрителям спиной.

10. Если вы из тех людей, для кого публичное выступление - это 9 кругов ада, прислушайтесь к совету Эми Кадди. Ведь американские ученые плохого не посоветуют.