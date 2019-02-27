«Как две капли воды». Ани Лорак показала нежное фото с дочерью

Певица Ани Лорак показала трогательное фото с дочерью.
Снимок был опубликован на странице артистки в Instagram. Ани Лорак обнимает свою 7-летнюю дочь Софию.
Подпись под фото была лаконична – певица поставила смайлик в виде сердца.
Певица Ани Лорак показала трогательное фото с дочерью.
Снимок был опубликован на странице артистки в Instagram. Ани Лорак обнимает свою 7-летнюю дочь Софию.
Подпись под фото была лаконична – певица поставила смайлик в виде сердца.
Фото: instagram.com/anilorak
Подписчики уже давно отмечают, насколько девочка с возрастом становится похожей на свою маму.
«Как две капли воды», – отметили они.
В прошлом году в большом интервью нашему телеканалу Ани Лорак рассказывала, что каждое утро у семьи есть ритуал. «Мы обнимаемся каждое утро, целуемся, желаем друг другу хорошего дня. Никто не может уйти из дома, не обнявшись, не поцеловавшись».
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