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Американские аквалангисты планируют прожить под водой 73 дня

15 октября 2014 09:07
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Два американских преподавателя планируют побить мировой рекорд - прожить под водой 73 дня.

С начала октября профессора Общественного колледжа штата Роуэн, 25-летняя Джессика Фейн и 63-летний Брюс Кэнтрелл живут в специальной подводной лаборатории у побережья Флориды. Оба они – опытные аквалангисты.

Из своего жилища они планируют читать лекции онлайн, и даже раз в неделю приглашать к себе гостей. Свой проект они назвали «Подводный класс». Его цель - привлечь внимание студентов к проблемам океана, а также к науке и технологиям.

Располагается лаборатория в океанской лагуне на глубине более 7 метров. Здесь есть специальное помещение, через которое можно отправляться плавать с аквалангом. Называют его «прихожей». В помещении имеются три окна, две спальни, гостиная и кухня.

Предыдущий рекорд жизни под водой был установлен в 1992 году. Аквалангист прожил в подводной лаборатории 69 дней.

Преподаватели планируют закончить свое пребывание в океанских глубинах 15 декабря.

# Рекорды # калейдоскоп # Малика Джумаева # Фотофакт # Книга рекордов Гиннесса

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