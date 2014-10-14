Бразилец Итибере де Андраде создает саксофоны из бамбука

Концепцию об экологичности можно привнести даже в мир музыкальных инструментов. Это своим примером подтверждает бразильский умелец Итибере де Андраде. Он мастерит флейты, ударные и даже саксофоны из тыкв и бамбука, которые выращивает у себя в огороде на склонах Рио-де-Жанейро.

Бамбуковые саксофоны де Андраде начал мастерить сравнительно недавно. Все началось с того, что около двух лет назад знакомый профессор музыки дал ему мундштук от старого инструмента. Мастер воспроизвел такой же из бамбука и тыквы, добившись того, чтобы тот издавал характерные для саксофона звуки.

Свои инструменты де Андраде продает на местном рынке и разных ярмарках, куда часто заглядывают туристы.