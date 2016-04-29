Фотофакт: в Речице кабан переходил дорогу по пешеходному переходу

Новости Беларуси. Четвероногий пешеход становится звездой соцсетей. Животное также было замечено недалеко от местного Дворца культуры. «Кабанчик явно домашний», – пишут пользователи социальных сетей.
Новости Беларуси. Четвероногий пешеход становится звездой соцсетей. Животное также было замечено недалеко от местного Дворца культуры. «Кабанчик явно домашний», – пишут пользователи социальных сетей.
То, как кабан пересекает дорогу по пешеходному переходу, зафиксировал видеорегистратор одного из речицких водителей.
Судя по всему, кабан сбежал на прогулку в теплый весенний день.
Напомним, несколько месяцев назад лось на пешеходном переходе шокировал водителей и покорил Интернет. Подробности здесь.