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Фотофакт: в Речице кабан переходил дорогу по пешеходному переходу

29 апреля 2016 10:09
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Новости Беларуси. Четвероногий пешеход становится звездой соцсетей. Животное также было замечено недалеко от местного Дворца культуры. «Кабанчик явно домашний», – пишут пользователи социальных сетей. 

Фотофакт: в Речице кабан переходил дорогу по пешеходному переходу -1

То, как кабан пересекает дорогу по пешеходному переходу, зафиксировал видеорегистратор одного из речицких водителей.

Судя по всему, кабан сбежал на прогулку в теплый весенний день.

Фотофакт: в Речице кабан переходил дорогу по пешеходному переходу -4

Напомним, несколько месяцев назад лось на пешеходном переходе шокировал водителей и покорил Интернет. Подробности здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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