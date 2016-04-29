Легендарный Зидан вновь порвал брюки на матче Лиги чемпионов

Новый матч Лиги чемпионов – новая дыра в штанах Зинедина Зидана. Пока тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини спокойно наблюдал за первой полуфинальной игрой своей команды с «Реалом» на боковой линии, Зидан буйствовал и негодовал. Эмоциональность француза стоила ему пары брюк.

Причем,

порваны брюки были примерно в том же месте, что и во время игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом».

Почему так нервничал Зидан, нверняка неизвестно, но его команда этот матч играла без Криштиану Роналду.

Футболист не прошел фитнес-тест, но в клубе делают все возможное, чтобы Роналду как можно скорее пополнил ряды сборной.

Зинедин Зидан (комментарий The Mirror):

Мы постараемся вернуть Роналду в команду, он должен прийти в форму. Точного плана нет, и я не могу дать гарантий. Но ясно то, что мы будем делать для этого все возможное.