«Мы их учим пользоваться конечностями». Как проходит фитнес для собак

Валерия Борисевич, корреспондент:

В Беларуси зарегистрировано более 40 тысяч собак, и это не предел! Чтобы развлечь и укрепить здоровье четвероногих, самое время записаться на собачий фитнес.

Недавно в столице открылся рай для собак – настоящий дог-фитнес. Диковинка перекочевала к нам из Европы, и многие минчане ещё не успели понять и опробовать все прелести собачьего спорта. И зря: как утверждают специалисты, это отличный способ продлить недолгий век любимых питомцев. Анастасия Перова, фитнес-инструктор:

Посещая соревнования в Европе, мы видим, что наши собаки круто подготовлены, иногда они проигрывают нашим точно таким же собакам-конкурентам. Стали разбираться в чем дело, все точно так же, как у людей: хочешь быть выше, сильнее, быстрее, значит, развивай и тренируй эти качества.

Также фитнес для собак показан тем, кто восстанавливается после травм. Специалисты советуют прямиком после операции или снятия гипса отправлять четвероногого на тренировку и напоминают: излишняя предосторожность тут не к месту.

Дарья Зверович, кинолог:

Это наша Глоша, порода – парсон-рассел-терьер, очень энергичная собака, ей уже почти год. Сейчас она у нас проходит курс реабилитации. У нее была одинаковая опора на все четыре лапки. Даем баланс, потому что собачка молодая и еще не совсем скоординированная. Еще месяц назад этот щенок на лапу не опирался.

Классический день домашней собаки состоит из быстрой утренней прогулки, долгих ожиданий хозяина с работы и крайне ленивой вечерней пробежки. Со слов ветеринаров, такой размеренный образ жизни может спровоцировать массу серьёзных заболеваний! И статистика тому подтверждение: 75% домашних любимцев подвержены дисбалансу метаболизма, т.е. собака много ест и мало гуляет. С этим поможет справиться незамысловатая тренировка

Анастасия Перова:

Терьер – это собака, которая занимается аджилити, она требует специальной физической подготовки, отличной формы. Тренировка у нас начинается с разминки, мы разминаем в собачке все группы мышц, двигаемся назад. В обычной жизни собаки никогда не двигаются самостоятельно назад. Мы их учим пользоваться конечностями, разминаем ей каждый отдел позвоночника, мы развиваем определенные группы мышц. Работаем над балансом собачки: она стоит на неустойчивых поверхностях. Собака получает удовольствие, она все время машет хвостом.

Многие заводчики приобретают собак с целью представить любимца на престижной выставке. Однако перед демонстрацией гладкой шёрстки и доброй мордочки, считают дрессировщики, стоит заглянуть в дог-фитнес и поучиться правильным манерам. Без хорошей подготовки собаке точно не стать чемпионом!

Валерия Борисевич:

Эту собачку зовут Ума, ей 4,5 года. Она занимается аджилити и уже не в первый раз участвует в выставках. Дарья Зверович:

Тренируем ее выставочным стоечкам, чтобы она правильно стояла на неустойчивых поверхностях, учим собаку стоять, подушечку немножко шатаем, тренируем правильные движения собаки. На дорожке у нас есть разный темп движения, который подбирается каждой собаке индивидуально. Угол наклона имитирует ходьбу в горку.

Анастасия Перова:

Собаке здесь уделяется очень много внимания и она этому всегда рада. С собакой мы всегда работаем на положительном подкреплении, с ее любимой вкусняшкой.