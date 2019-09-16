Лунный календарь на 16-22 сентября. Когда стричь волосы и доверять интуиции

Луна перешла в фазу убывания. На неделе 16-22 сентября она будет передвигаться из Овна в созвездие Рака. Как это отразится на нас – читайте в нашем материале. В понедельник 16 сентября Луна будет в Овне. День характеризуется повышенной импульсивностью: могут сорваться важные переговоры или подписания контрактов. Сегодня 17 лунный день, это говорит о том, что это идеальное время для бракосочетаний. Также в эти сутки нужно доверять своей интуиции. На приусадебном участке подготовьте опоры для защиты теплолюбивых растений. 16 сентября лучше не прибегать к стрижкам, потому что они могут негативно повлиять на состояние волос. Гороскоп на сентябрь. У Близнецов – новые знакомства, а у Львов ожидаются проблемы с деньгами Во вторник 17 сентября Луна продолжает находиться в Овне. День считается неблагоприятным, активность уменьшится. Сегодня можно заметить первые итоги от задач, в которые были вложены усилия и время. День подходит для различных физических нагрузок. Можно начать выращивать гортензии и хризантемы как домашние цветы. 17 сентября сделайте массаж головы, подрежьте волосы и чувствуйте себя превосходно.

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В среду 18 сентября Луна переместится в знак Тельца. Это время отличается желанием комфорта и уюта. Хорошее время для посещения театра или кино, можно расслабиться и вкусно поужинать. 18 сентября – самый плодородный день месяца, поэтому не упустите возможность посеять овощные культуры на рассаду в закрытый грунт. Смело стригите волосы, новая стрижка придаст уверенности и дополнительную энергию. В четверг 19 сентября можно смело проводить финансовые операции и сделки. Можно вкладывать деньги – это обязательно приведет к доходу. Найдите в этот день час на медитацию. Очистите мысли, потренируйте силу духа, обдумайте волнующие вас мысли. 19 сентября хорошо делать посадки. Это связано с тем, что растения не будут восприимчивы к болезням. Чтобы не попасть в ловушку неудач, отложите стрижку. Лучше сделайте несколько процедур по уходу. Когда ждать заморозков? Народные приметы на неделю с 16 по 22 сентября В пятницу 20 сентября Луна перешла в знак Близнецов. Это значит, что пришло время заниматься быстрыми и энергичными делами. Убывающая Луна способствует выплеску жизненной энергии. Сейчас важно ловить момент и заниматься тем, что всегда казалось важным. В пятницу хорошо сделать уборку на участке, поработать с почвой, собрать урожай. Если постричься 20 сентября, то волосы отрастут быстро.

Фото: Pixabay