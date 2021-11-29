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Хотите идеальную кожу – влюбитесь. Рассказываем, как любовь влияет на наш организм

29 ноября 2021 12:34
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С любовью приходит вдохновение. Это чувство побуждает к созданию новых творений у писателей, скульпторов, музыкантов и композиторов. Однако это не все положительные стороны влюблённости. Ведь это чувство полезно не только для морального самочувствия, но и для физического здоровья. В данной статье мы расскажем, как любовь влияет на наше тело.

Хотите идеальную кожу – влюбитесь. Рассказываем, как любовь влияет на наш организм-1

Фото: pixabay.com

Когда человек испытывает сильное чувство влюблённости, в его организме выделяются гормоны счастья, эндорфины. Они не только повышают настроение, но и придают нашей коже блеск, а также предотвращают возникновение угревой сыпи.

С помощью выработки таких приятных химических веществ организм легче справляется со стрессовыми ситуациями. Наш мозг в моменты влюблённости зацикливается на приятных моментах, забывая обо всём плохом. Также учёные выяснили, что любящие люди настолько поглощены этим чувством, что способны вылечиться от лёгкой депрессии. Ведь даже при прикосновении ко второй половинке вырабатывается окситоцин, который уменьшает количество гормонов стресса в крови. 

Хотите идеальную кожу – влюбитесь. Рассказываем, как любовь влияет на наш организм-4

Фото: pixabay.com

Благодаря этому химическому веществу у влюблённой пары нормализуется артериальное давление, а также снижаются болевые ощущения.

Кстати, ранее мы рассказывали, в чём секрет счастья. О том, как сделать свою жизнь лучше, вы можете узнать здесь.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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