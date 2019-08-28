Актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз

Новости России. Мария Миронова беременна вторым ребенком. Об этом 46-летняя актриса сообщила на своей странице в Instagram. Сейчас Мария отдыхает в Греции и делится кадрами из путешествия. На них уже виден округлившийся живот.

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Мария Миронова – дочь актера Андрея Миронова. Актриса предпочитает не комментировать личную жизнь, поэтому об отце ребенка ничего не известно.

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

У Марии есть старший сын, которого она назвала в честь известного дедушки.

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress