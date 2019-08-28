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Актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз

28 августа 2019 10:37
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Новости России. Мария Миронова беременна вторым ребенком.

Об этом 46-летняя актриса сообщила на своей странице в Instagram. Сейчас Мария отдыхает в Греции и делится кадрами из путешествия. На них уже виден округлившийся живот.

Актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз -1

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Мария Миронова – дочь актера Андрея Миронова. Актриса предпочитает не комментировать личную жизнь, поэтому об отце ребенка ничего не известно.

Актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз -4

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз -6

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

У Марии есть старший сын, которого она назвала в честь известного дедушки.

Актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз -9

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Сейчас парню 27 лет. Он продолжил династию и снимается в кино. 

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Вы только посмотрите на этих женщин (здесь подробнее).

# Звезды # калейдоскоп # Мария Миронова # Фотофакт

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