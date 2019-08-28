Актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз

Новости России. Мария Миронова беременна вторым ребенком.
Об этом 46-летняя актриса сообщила на своей странице в Instagram. Сейчас Мария отдыхает в Греции и делится кадрами из путешествия. На них уже виден округлившийся живот.
Новости России. Мария Миронова беременна вторым ребенком.
Об этом 46-летняя актриса сообщила на своей странице в Instagram. Сейчас Мария отдыхает в Греции и делится кадрами из путешествия. На них уже виден округлившийся живот.
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
Мария Миронова – дочь актера Андрея Миронова. Актриса предпочитает не комментировать личную жизнь, поэтому об отце ребенка ничего не известно.
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
У Марии есть старший сын, которого она назвала в честь известного дедушки.
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
Сейчас парню 27 лет. Он продолжил династию и снимается в кино.
Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Вы только посмотрите на этих женщин (здесь подробнее).