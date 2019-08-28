«Бьёшь в колеса, чтобы его обездвижить». Как проходили автобои на «Линии Сталина»

С первого взгляда, кажется, что эти машины привезли на утилизацию. Но именно так выглядят главные герои крупнейшего соревнования по автобоям в Беларуси. В этот раз на «Линию Сталина» свои автомобили привезли 15 участников.

Алексей Петюк, участник «Битвы машин» (Заславль):

Машину купили где-то долларов за 150 и вложили еще 50. Полностью вываренная своими руками подвеска, каркас безопасности и доработан карбюратор.

Правила «Битвы машин», уверяют организаторы, не меняются год от года. Участникам запрещено таранить друг друга со стороны водительской двери, авто должно остаться на ходу в одном из предварительных заездов. Победителем становится пилот, сумевший повторить успех в финальном дерби. Игнат Шилов, организатор «Битвы машин-6»:

Корч нужен самый простой, на который есть деньги. Нужно еще минимально в него вложить. Вварить каркас безопасности, перенести радиатор и аккумулятор в салон, бензобак и все. И ты боец, и ты готов!

Евгений Шилов, корреспондент:

Пока идет представление участников, мы зашли в своеобразный ангар. В основном, здесь «Жигули» и «Волги», но встречаются и такие экземпляры, как «Лексусы». Например, вот этот.

Сколько времени занимает собрать машину? Сергей Товкач, участник «Битвы машин» (Сморгонь):

Данный автомобиль собирался 2,5 – 3 месяца. Дорогое увлечение? Сергей Товкач:

Ну, недешевое, особенно дорого время, затраченное на его сборку.

Какие чувства? Не страшно? Сергей Товкач:

Мандраж есть всегда. Есть ли какая-то тактика на бой? Сергей Товкач:

Бей, беги. Валерий Шайтанов, участник «Битвы машин» (Пинск):

Ищешь такой хороший момент, где можно больше нанести одним ударом ущерб. Смысл бить ему в багажник?! Бьешь в колеса, чтобы его обездвижить, а дальше дело техники.

Первая четверка машин выезжает на арену под гул зрителей, автоматные очереди и мощные рок-хиты. После сигнала старта становится понятно: легко отделаться не получится ни у кого.

Победитель первого раунда. Эмоции, впечатления? Сергей Товкач:

Эмоций куча! Мандраж до первого удара. Как только первый удар – мозг напрочь отключается и просто ищешь, кому всадить. А между тем, проигравшие в предварительных заездах не спешат отчаиваться. Сразу после боя целая команда механиков бежит к поврежденному авто. Что происходит? Почему все суетятся и лежат под машиной? Алексей Крассовский, участник «Битвы машин» (Жодино):

Перестали включаться передачи, чуть-чуть заело тросик газа. Стараемся выйти в битву престижа. Это шанс тем, кто выбыл, попасть в финал.

Оторванные капоты, багажники и даже двери здесь считаются мелкими повреждениями. Куда страшнее для пилота – когда машина неожиданно глохнет в самый разгар битвы.

Евгений Шилов:

Вот так выглядит машина, которая не смогла победить в этом раунде. Колеса расположены под непонятным углом, детали корпуса по всей арене. Что здесь говорить?! Это какое-то санкционированное безумие!