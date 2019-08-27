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Женщина заказала корзину для стирки онлайн и очень удивилась тому, что ей принёс курьер

27 августа 2019 14:03
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Женщина захотела купить корзину для белья, заказала ее в интернете и удивилась, когда пришла посылка.

По информации Daily Mail, Лорен Лейси увидела выгодное предложение о покупке корзин для белья, цена которых составляла чуть больше доллара, и решила приобрести три штуки.  

Когда покупку доставил курьер, то женщина была шокирована. Вместо вместительных корзин ей пришли будто кукольные.  

Женщина заказала корзину для стирки онлайн и очень удивилась тому, что ей принёс курьер -1

Фото: Facebook / Lauren Lacey. Никогда не покупайте корзины для стирки до прочтения описания

Высота покупки составляла около 10 сантиметров. И на самом деле никакая ошибка не произошла – просто британка не прочитала описание товара. Женщина купила органайзеры для стола, которые предназначены для хранения ручек, карандашей, кистей для макияжа, а не для стирки.   

«Итак, я думала, что нашла выгодное предложение – три корзины для стирки за смешные деньги. Угадайте, кто не прочитал описание».   

Лорен поделилась своей историей в группе в Facebook и нашла много единомышленников, которые тоже совершали ошибки при покупках. За сутки публикация женщины собрала более 6 тысяч лайков и 400 комментариев.  

«Барби это понравится», – резюмировали подписчики.  

Ранее одна девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза (читать далее).  

# Необычное # калейдоскоп

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