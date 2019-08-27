Женщина заказала корзину для стирки онлайн и очень удивилась тому, что ей принёс курьер

Женщина захотела купить корзину для белья, заказала ее в интернете и удивилась, когда пришла посылка.

По информации Daily Mail, Лорен Лейси увидела выгодное предложение о покупке корзин для белья, цена которых составляла чуть больше доллара, и решила приобрести три штуки.

Когда покупку доставил курьер, то женщина была шокирована. Вместо вместительных корзин ей пришли будто кукольные.