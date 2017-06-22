Жучиные истории: белорусский дизайнер получила Каннского льва за упаковку для лампочек

Новости Беларуси. Белорусы стали обладателями Каннского льва. В номинации «дизайн» нашим соотечественникам достался «Серебряный лев» за проект упаковки лампочек. На ней представлены различные насекомые, которые визуально гармонируют с осветительными приборами.

Автор идеи – дизайнер Ангелина Писчикова – выпускница БГУ. Ранее упаковка была также награждена многими призами: была включена журналом Wired в топ-9 лучших дизайнерских идей для скучных вещей, а в апреле нынешнего года стала призером международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый квадрат».



На странице в социальной сети Ангелина Писчикова сопровождает записи с новостями о своем дизайн-проекте хэштегом #жучиныеистории.