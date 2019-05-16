Тренер Захаров: «Мы за миллион долларов продали Буйницкого»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Во всём мире спорт – это бизнес. Может, и наш родной, белорусский спорт как-то более интенсивно присоединять, пристёгивать (извините за такое сленговое слово) к данному движению? Много и нареканий, на самом деле.

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:

Зря так говорите. У нас много спортсменов, которых мы воспитали и продали, в хоккее, в футболе, в другие страны. Деньги возвращались к нам в страну. Вот сегодня мы за миллион долларов продали Буйницкого. Никто об этом, правда, не говорит.