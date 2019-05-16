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Тренер Захаров: «Мы за миллион долларов продали Буйницкого»

16 мая 2019 18:16
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Новости Беларуси. О хоккее говорили в программе «В обстановке мира».

Тренер Захаров: «Мы за миллион долларов продали Буйницкого»-1

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Во всём мире спорт – это бизнес. Может, и наш родной, белорусский спорт как-то более интенсивно присоединять, пристёгивать (извините за такое сленговое слово) к данному движению? Много и нареканий, на самом деле.

Тренер Захаров: «Мы за миллион долларов продали Буйницкого»-4

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
Зря так говорите. У нас много спортсменов, которых мы воспитали и продали, в хоккее, в футболе, в другие страны. Деньги возвращались к нам в страну. Вот сегодня мы за миллион долларов продали Буйницкого. Никто об этом, правда, не говорит.

Но вот разговаривал с московским «Динамо», генеральным менеджером, он мне сказал: «Да, мы хотели у вас Буйницкого купить, но, к сожалению, не потянули».

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров

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