Ушёл из жизни актёр фильма «Кокон» Уилфорд Бримли

Уилфорд родился 27 сентября 1934 года в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Сначала Бримли работал кузнецом и ухаживал за лошадьми. В какой-то момент будущего актёра попросили позаботиться о лошадях, которые участвовали в съёмках фильмов.

Как сообщает St. George News, артист умер в больнице, где проходил курс диализа. Несмотря на оказываемую медпомощь, постепенно состояние Уилфорда ухудшалось. Известно, что в 1979 году у Бримли был диагностирован сахарный диабет.

Через некоторое время Уилфорду предложили исполнить несколько ролей в вестернах. Бримли играл второстепенных персонажей или был каскадёром. Первый успех пришёл к актёру после роли в фильме «Китайский синдром».

Затем последовали и другие успешные работы. Одной из самых ярких стал фильм «Кокон», в котором Уилфорд вместе с другими «звёздными» актёрами сыграл роль омолодившегося из-за инопланетной энергии старика.

В свободное время Бримли ездил в больницы, где посещал больных диабетом и рассказывал, как жить с данным заболеванием. Также актёр обожал покер и даже принял участие в серии покерных турниров.