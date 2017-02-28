Николай Караченцов вновь попал в больницу с тяжелыми травами после ДТП

Знаменитый и легендарный Урий из "Приключений Электронников", исполнитель главной роли в мюзикле "Юнона и Авось" Николай Караченцов вновь, как и много лет назад, попал в больницу после тяжелых травм в результате ДТП.
Знаменитый и легендарный Урий из "Приключений Электронников", исполнитель главной роли в мюзикле "Юнона и Авось" Николай Караченцов вновь, как и много лет назад, попал в больницу после тяжелых травм в результате ДТП.
По информации от семьи известного киноактера, Николай Караченцов, несколько лет назад практически потерявший работспособность, вновь получил травмы после ДТП с- сотрясение мозга. ДТП случилось вчера вечером в Подмосковье. В автомобиле актера, в котором находилась супруга Караченцова, столкнулся с "Газелью".
О состоянии актера подробностей не сообщается. О состоянии его супруги также.
Несколько лет назад Николай Караченцов уже получил серьезные травмы в результате ДТП. После этого, благодаря супруге, продолжительное время проходил этап реабилитации.