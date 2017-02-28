Николай Караченцов вновь попал в больницу с тяжелыми травами после ДТП

Знаменитый и легендарный Урий из "Приключений Электронников", исполнитель главной роли в мюзикле "Юнона и Авось" Николай Караченцов вновь, как и много лет назад, попал в больницу после тяжелых травм в результате ДТП.

По информации от семьи известного киноактера, Николай Караченцов, несколько лет назад практически потерявший работспособность, вновь получил травмы после ДТП с- сотрясение мозга. ДТП случилось вчера вечером в Подмосковье. В автомобиле актера, в котором находилась супруга Караченцова, столкнулся с "Газелью".

О состоянии актера подробностей не сообщается. О состоянии его супруги также.