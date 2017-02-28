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Николай Караченцов вновь попал в больницу с тяжелыми травами после ДТП

28 февраля 2017 11:06
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Знаменитый и легендарный Урий из "Приключений Электронников", исполнитель главной роли в мюзикле "Юнона и Авось" Николай Караченцов вновь, как и много лет назад, попал в больницу после тяжелых травм в результате ДТП.

Николай Караченцов вновь попал в больницу с тяжелыми травами после ДТП-1

По информации от семьи известного киноактера, Николай Караченцов, несколько лет назад практически потерявший работспособность, вновь получил травмы после ДТП с- сотрясение мозга. ДТП случилось вчера вечером в Подмосковье. В автомобиле актера, в котором находилась супруга Караченцова, столкнулся с "Газелью".

О состоянии актера подробностей не сообщается. О состоянии его супруги также.

Николай Караченцов вновь попал в больницу с тяжелыми травами после ДТП-4

Несколько лет назад Николай Караченцов уже получил серьезные травмы в результате ДТП. После этого, благодаря супруге, продолжительное время проходил этап реабилитации.  

# калейдоскоп # Знаменитые люди # Николай Караченцов

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