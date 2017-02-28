6 суперспособностей, которые возможны уже сегодня

Ученые постоянно совершенствуют существующие технологии. Наука шагнула вперед так далеко, что сегодня способна наделить человека суперспособностями. 6. Костюм робота Роботы, как в фильме «Тихоокеанский рубеж», реальны благодаря трудам японских и американских изобретателей.

Японцы собрали костюм робота весом в 4,5 тонны, который работает на бензине. Движениями машины можно управлять с помощью джойстика или телефона. Железный монстр способен не только двигаться, но и стрелять из небольших ракетных пусковых установок и мини-пушек. Модель робота способна совершать 6000 пулевых выстрелов в минуту. На демонстрациях публике пули заменили на шарики с краской, поэтому испытаниях выглядели не слишком устрашающе. Японцы собрали всего один экземпляр, и стоит он баснословных денег. Американцы времени не теряли и создали свою модель, заменив высокотехнологичный пластик на металл.

Фото: youtube.com 5. Капли для глаз, вместо прибора ночного видения Приборы ночного видения остались в прошлом. Сегодня ученые предлагают использовать глазные капли.

Группа биохакеров из Калифорнии экспериментировали с различными препаратами и нашла решение. Куратор проекта вызвался испытать экспериментальную жидкость на себе. В итоге он смог в темноте с 100% точностью различать объекты на расстоянии в 50 метров. Контрольная группа ошибалась в 70% случаев. К сожалению, использование препарата сопряжено с некоторыми трудностями: из-за сверхчувствительных глазных яблок придется носить черные линзы или очки. 4. Ховерборд из «Назад в будущее» Французский изобретатель Фрэнки Запата в 2005 году изобрел флайборд, который использует для взлета напор воды. 4 года он работал над устройством новой модели, которая могла бы перемещать человека без использования воды. Сегодня «Flyboard Air» развивает скорость до 100 км/час и способен поднять человека на довольно большую высоту (предел пока не установили). Запата пролетел 2 километра 252 метра практически за 4 минуты и вошел в книгу рекордов Гиннеса, побив рекорд канадца Каталина Александра Дуру. Демонстрация возможностей приспособления проходила над водой, чтобы пилот не получил серьезных травм в случае неисправности.

Фото: hi-news.ru

Фото: hi-news.ru 3. Управление дроном силой мысли Команда исследователей из Университета Миннесоты создали систему, которая может управлять дроном с помощью сигналов мозга. Пять человек испытывали систему: крошечный дрон, множество проводов и сила мысли. В ходе эксперимента дрон не просто хаотично двигался, а летел через несколько колец из воздушных шаров. Единственный недостаток изобретения — нагромождение проводов, которые необходимо надеть на голову. Чтобы управлять движениями дрона нужно представить правую руку для манипулирования правым мотором и левую — левым. Сигнал передается через Wi-Fi.

Фото: popsci.com 2. Небольшие крылья и скорость самолета Француз Росси ради своих опытов смертельно рискует. Грубо говоря, он привязывает к своему костюму подобие ракеты и соревнуется в скорости с самолетом. В настоящее время существует три костюма «Jetmen». Они сделаны из углеродного волокна, а для крыльев использовали кевлар-высокопрочное полиамидное волокно. В команде помимо создателя 2 опытных парашютиста. Костюм довольно гибкий, летчики могут выполнять в воздухе трюки, как, например, полет с французской пилотажной группой на лёгких самолётах «Альфа Джет». Стоит упомянуть, что сегодня Росси 57 лет. Зрители на его выступлениях удивляются, как он дожил со взрывоопасной конструкцией за спиной до такого возраста.

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com 1. Ружье, которое стреляет молниями Всего за 149 долларов можно ощутить себя героем комикса. Американец спрятал катушку Тесла, разрядник и аккумулятор в игрушечное оружие. Мощность ружья варьируется от «практически не чувствуется» до «о боже, как больно». Максимальная дальность выстрела — 10 метров.