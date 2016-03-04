54-летний Джордж Клуни уходит на пенсию

Новости США. 54-летний голливудский актер заявил, что планирует перестать сниматься в кино из-за возраста. О своем намерении Джордж Клуни заявил в интервью BBC.



По словам Клуни, чем старше он становится, тем труднее выбрать роль, которая бы его устроила целиком и полностью.



Джордж Клуни:

Понимаете, вы не можете сниматься всю жизнь. В какой-то момент понимаешь, что находится с обратной стороны камеры, то есть, заниматься режиссурой, гораздо веселее. Вот этими вещами можно заниматься бесконечно.