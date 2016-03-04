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54-летний Джордж Клуни уходит на пенсию

04 марта 2016 11:53
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Новости США. 54-летний голливудский актер заявил, что планирует перестать сниматься в кино из-за возраста. О своем намерении Джордж Клуни заявил в интервью BBC.

По словам Клуни, чем старше он становится, тем труднее выбрать роль, которая бы его устроила целиком и полностью.

Джордж Клуни:
Понимаете, вы не можете сниматься всю жизнь. В какой-то момент понимаешь, что находится с обратной стороны камеры, то есть, заниматься режиссурой, гораздо веселее. Вот этими вещами можно заниматься бесконечно.

54-летний Джордж Клуни уходит на пенсию-1

Вместе с тем, Клуни не собирается оставить кинематограф.

Оскараносный актер хочет посвятить остаток жизни режиссуре и продюсированию.

Напомним, будучи признанным «самым сексуальным мужчиной Голливуда», Джордж, в отличие от большинства актеров среднего возраста, вовсе не старается ни коим образом омолодиться.

Клуни упорно отказывается красить свои седеющие волосы и настаивает на том, что самый лучший вариант – это позволить себе выглядеть естественно. Он считает, что стареть тоже нужно элегантно.

Джордж Клуни: впечатляющие факты из жизни «самого сексуального мужчины Голливуда» в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Джордж Клуни

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