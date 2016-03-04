54-летний Джордж Клуни уходит на пенсию

Новости США. 54-летний голливудский актер заявил, что планирует перестать сниматься в кино из-за возраста. О своем намерении Джордж Клуни заявил в интервью BBC.
По словам Клуни, чем старше он становится, тем труднее выбрать роль, которая бы его устроила целиком и полностью.
Джордж Клуни:
Понимаете, вы не можете сниматься всю жизнь. В какой-то момент понимаешь, что находится с обратной стороны камеры, то есть, заниматься режиссурой, гораздо веселее. Вот этими вещами можно заниматься бесконечно.
Вместе с тем, Клуни не собирается оставить кинематограф.
Оскараносный актер хочет посвятить остаток жизни режиссуре и продюсированию.
Напомним, будучи признанным «самым сексуальным мужчиной Голливуда», Джордж, в отличие от большинства актеров среднего возраста, вовсе не старается ни коим образом омолодиться.
Клуни упорно отказывается красить свои седеющие волосы и настаивает на том, что самый лучший вариант – это позволить себе выглядеть естественно. Он считает, что стареть тоже нужно элегантно.
Джордж Клуни: впечатляющие факты из жизни «самого сексуального мужчины Голливуда» в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».