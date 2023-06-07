7 июня День незнакомой кофейни. Чем ещё известна эта дата?

7 июня Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Сегодня, 7 июня, Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Безопасность продуктов питания – это общая ответственность правительства, производителей и потребителей. Необходимо учитывать все этапы продовольственной цепи – от производства, сбора урожая и хранения до приготовления и потребления. Каждый должен сыграть свою роль, чтобы пища, которую мы потребляем, была безопасной и здоровой. На сегодняшний день продовольственные системы должны производить достаточно безопасных продуктов питания для всех. Признание связей между здоровьем людей, животных, растений, окружающей средой и экономикой поможет удовлетворить потребности будущего. 7 июня Всемирный день бега

Начиная с 2016 года, в первую среду июня отмечается Всемирный день бега. Бег объединяет миллионы людей по всему миру, поэтому вполне заслуживает отдельного праздника. Стоит отметить, что в первом Всемирном празднике участвовали более 2,5 миллиона человек из 177 стран. Еще Аристотель сказал: «Жизнь требует постоянного движения». На сегодняшний день у людей возникает все больше проблем, которые связаны со снижением физической активности. Именно поэтому, врачи рекомендуют не менее 30 минут в день активно двигаться. Бег – это первое, что приходит в голову, когда мы представляем движение. Этот день призван объединить людей, которые очень любят бегать, и призвать на пробежку тех, кто еще не пытался завести такую полезную привычку. 7 июня День незнакомой кофейни