Говоруны, замолчите, пожалуйста: Фадеев раскритиковал неверящих в извержение на Бали

Новости Индонезии. Музыкант Максим Фадеев продолжает рассказывать своим подписчикам о ситуации, которая сейчас происходит на Бали из-за извержения вулкана Агунг.

Как рассказал Фадеев в видеообращении в соцсетях, он уехал с востока острова, где сейчас бушует вулкан, в другую часть Бали.

Продюсер саркастично ответил комментаторам, которые говорят, что на острове не происходит ничего страшного. По его словам, такие сообщения даже смешно читать.

Максим Фадеев:

Приехали в один из самых популярных здесь отелей. Хотим показать людям, которые слишком много говорят о том, что здесь ничего не происходит, пляж. «Заполненный» просто.