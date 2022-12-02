2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства

Сегодня, 2 декабря, Международный день борьбы за отмену рабства. Борьба с рабством в мире ведется со дня его возникновения. Однако в мировой истории есть позорные страницы, когда рабство не просто процветало, а поощрялось. Даже сегодня, в наш прогрессивный век, несмотря на то, что рабство запрещено во всем мире, оно до сих пор существует, и в его основе, как и тысячу лет назад, лежит дискриминация одного человека по отношению к другому. Принудительный труд, сексуальная эксплуатация, военный плен, семейное рабство, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов, насильственная вербовка детей для использования их в вооруженных конфликтах, торговля людьми — вот современные формы рабства, искоренение которых является главной целью этого дня. 2 декабря неофициальный профессиональный праздник отмечают дизайнеры двухмерной компьютерной графики

Сегодня свой неофициальный профессиональный праздник отмечают дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Логично, что для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D – 2 декабря. 2D-художники – специалисты плоского компьютерного изображения, чаще всего в игровом и мультипликационном жанре. Именно эти люди уже на протяжении долгих лет занимаются созданием компьютерных игр и всеми любимых мультфильмов. Они часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют. Как отмечают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность. 2 декабря – День загадочной и неуловимой, капризной, но временами благосклонной Фортуны