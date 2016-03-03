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Конфуз в мире моды: Dolce & Gabbana раскритиковали за «сандалии раба»

03 марта 2016 16:09
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Новости Италии. Модный дом Dolce & Gabbana раскритиковали за «сандалии раба». Как только обувь из весенней коллекции была представлена общественности, пользователи англоязычных социальных сетей забили тревогу.

Название обуви посчитали оскорбительным для афроамериканцев.

Конфуз в мире моды: Dolce & Gabbana раскритиковали за «сандалии раба»-1

Дело в том, что обувь на плоской подошве с ременными креплениями такого типа в испанском и итальянском языках имеет название sandalias esclavas и sandali alla schiava («сандалии, как у раба»). 

Кожаные сандалии, декорированные разноцветными помпонами, становятся объектом споров.

С похожей ситуацией весной прошлого года столкнулся испанский бренд Zara. Тогда на прилавках немецких магазинов появились «сандалии рабов» (sklaven-sandalen), название которых было просто переведено на немецкий с испанского без учета историко-культурных различий двух стран.

В русскоязычном онлайн-магазине бренда сандалии названы «гладиаторами».

# Фотофакт # калейдоскоп # Скандал

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