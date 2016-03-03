Конфуз в мире моды: Dolce & Gabbana раскритиковали за «сандалии раба»

Новости Италии. Модный дом Dolce & Gabbana раскритиковали за «сандалии раба». Как только обувь из весенней коллекции была представлена общественности, пользователи англоязычных социальных сетей забили тревогу.

Дело в том, что обувь на плоской подошве с ременными креплениями такого типа в испанском и итальянском языках имеет название sandalias esclavas и sandali alla schiava («сандалии, как у раба»).

Кожаные сандалии, декорированные разноцветными помпонами, становятся объектом споров.

С похожей ситуацией весной прошлого года столкнулся испанский бренд Zara. Тогда на прилавках немецких магазинов появились «сандалии рабов» (sklaven-sandalen), название которых было просто переведено на немецкий с испанского без учета историко-культурных различий двух стран.