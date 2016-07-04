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Машину, которая готовит завтрак, смастерил пожилой британец: как это работает – видеофакт

04 июля 2016 17:01
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Новости Великобритании. Питеру Брауну 69 лет, и мужчина признается, что долгие годы он мечтал сократить время пребывания на кухне. Недавно он смастерил Sunday Morning Breakfast Machine. Это машина, благодаря которой мистер Браун каждое утро получает чашку чая, тост и вареное яйцо.

На создание чудо-машины ушло порядка тысячи часов, но результат того стоил.

Питер Браун:
На это было потрачено три месяца тяжелого труда, однако оно того стоило.

Изобретение мистера Брауна заинтересовало западные издания. В интервью телеканалу SWNS он рассказал и показал, как работает его машина.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное # Питер Браун

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