1 августа Международный день консервирования. Чем ещё известна эта дата?

1 августа стартует ежегодная Международная неделя клоунов

Сегодня, 1 августа, стартует ежегодная Международная неделя клоунов. Клоуны не просто веселят публику. Они демонстрируют чудеса пантомимы и мастерство пародий, вставляют в свои номера элементы эквилибристики, ни в чем не уступая по уровню профессионализма и значимости в программе другим артистам цирка. Клоуны развлекают детей и взрослых, они помогают справляться с трудностями, поднимают настроение и привносят позитив в нашу жизнь. Международная неделя клоунов отмечается в первые дни августа во всем мире как дань уважения представителям прекрасной и вместе с тем одной из наиболее сложных профессий в цирковом искусстве.

1 августа Международный день консервирования

Садоводы и огородники делают заготовки на зиму в течение всего лета. Но 1 августа, в самый пик заготовок, отмечается Международный день консервирования. Технология длительного хранения пищевых продуктов стала развиваться после изобретения жестяной банки. Первый консервный завод в Европе был открыт в 1812 году. В список современных рецептов обработки продуктов для долгого хранения входят соление, маринование, квашение и уваривание с сахаром. Маринование огурцов и помидоров, варка компотов и варенья требуют от хозяек сноровки и умения. Конечно, домашние заготовки, сделанные своими руками, всегда кажутся гораздо вкуснее магазинных. Поэтому все, кто не ленится в теплое время года и проявляет заботу о членах семьи и их полноценном питании, отмечают 1 августа Международный день консервирования.

1 августа День бумажной салфетки

1 августа отмечают День бумажной салфетки, хотя днем рождения бумажной салфетки считается 9 июля 1867 года, когда англичанин Джон Дикинсон изобрел станок для производства бумаги из целлюлозы. В раннем Средневековье европейцы вытирались руками, хлебом, одеждой – короче, всем, что попадется под руку. Во времена Леонардо да Винчи существовала традиция привязывать кроликов к ножкам стульев. А гости вытирали об их шерсть грязные руки. Сегодня бумажные салфетки – это что-то обыденное для людей. Мы пользуемся ими за столом (и не только) совершенно автоматически. Бумажные салфетки разных форм и расцветок, из разной бумаги имеются в каждом доме и в каждом ресторане и кафе. Но не все знают, что ими можно не только вытирать руки, но и в любой момент оставить на них свои мысли и стихи.