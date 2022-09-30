30 сентября – День мурлыканья и потягивания. Что ещё интересного отмечают в эту дату?

Международный день переводчика

30 сентября отмечается Международный день переводчика. Цель праздника – напомнить, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству. «Почтовые лошади прогресса» – вот так образно Александр Пушкин назвал переводчиков, значение профессии которых в жизни всего человечества огромное, хотя иногда незаметное. А ведь без них многие произведения литературы и киноискусства, достижения науки и техники были бы недоступны, люди из разных стран не смогли бы общаться между собой. Переводчик – престижная, но сложная профессия, требующая серьезной профессиональной подготовки и постоянного совершенствования своих знаний. По сей день самые продвинутые компьютерные переводчики не могут заменить человека. Проблема не в переводе слов, а в верном понимании и донесении мыслей и идей.

30 сентября 1966 года на 21-м километре автомагистрали Минск-Москва состоялась торжественная закладка Кургана Славы Советской Армии – освободительницы Беларуси – в честь воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, освобождавших Беларусь в 1944 году. Курган Славы увековечил ратный подвиг Советской Армии и партизан. Земля Беларуси смешалась с землей городов-героев, других мест, прославивших себя боевыми свершениями. Наказ потомкам в специальной капсуле был замурован в основание холма. Послание призывало грядущие поколения свято хранить дружбу между советскими народами, быть пламенными патриотами Родины, чтить память тех, кто отстоял свободу и независимость нашего Отечества, спас мир от фашистской чумы.

День мурлыканья и потягивания – один из самых беззаботных и расслабленных праздников. Он отмечается 30 сентября. В этот день нужно вдохновиться примером кошек, которые никуда не торопятся и всегда находят время для отдыха. Сразу после пробуждения кошки не спешат заняться своими делами. Сначала они неторопливо приходят в себя и потягиваются. Таким образом они активизируют кровоток и подготавливают мышцы к работе. Потягиваться после сна полезно не только для представителей семейства кошачьих, но и для людей. В отличие от потягивания, мурлыканье у кошек не является необходимостью. Оно обычно сопутствует хорошему настроению питомца, означает, что он чувствует себя в безопасности. Также мурлыканье показывает расположение к хозяину, другому человеку или даже животному. По результатам исследований, кошачье мурлыканье на частотах от 20 до 140 герц способствует снижению одышки, стабилизации эмоционального состояния, заживлению травм сухожилий и костей, устранению отеков. Таким образом, это нужно не самой кошке, а окружающим. Терапевтический эффект обусловлен силой вибрации. Так что сегодня надо не только потянуться, как следует, но и позаботиться о своей кошке, ведь именно ей посвящен праздник.