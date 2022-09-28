28 сентября – День рождения ломбарда. Чем ещё известна эта дата в истории?

Международный день всеобщего доступа к информации

28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации. В большинстве стран право на доступ к информации закреплено в Конституции и других законодательных актах. Исключением являются сведения, составляющие военную или государственную тайну. В свою очередь, грамотное владение информацией и ее получение требуют от общества определенного уровня знаний, умений и навыков, особенно с учетом перехода на цифровые технологии хранения и передачи информации. Особую роль здесь играют средства массовой информации. Их независимость и непредвзятая подача информации – один из залогов построения демократического общества, в котором реализуются базовые права граждан.

Всемирный день борьбы против бешенства ежегодно отмечается 28 сентября. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер, знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

Бешенство – это инфекционное заболевание, которое вызывает 100%-ный летальный исход в случае неоказания помощи человеку в первые часы заражения. Попадая в кровь человека посредством контакта со слюной животного (через укусы, царапины), оно поражает его нервную систему и вызывает тревогу, страх, водобоязнь и заканчивается остановкой дыхания и сердца.

Кстати, в Беларуси главным источником заражения являются не собаки, а лисицы. Сегодня в распоряжении медиков имеются безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания. Суть этого праздника состоит в том, что специалисты предоставляют общественности информацию о последствиях бешенства как у людей, так и у животных.