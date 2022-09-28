28 сентября – День рождения ломбарда. Чем ещё известна эта дата в истории?

28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации. В большинстве стран право на доступ к информации закреплено в Конституции и других законодательных актах. Исключением являются сведения, составляющие военную или государственную тайну. В свою очередь, грамотное владение информацией и ее получение требуют от общества определенного уровня знаний, умений и навыков, особенно с учетом перехода на цифровые технологии хранения и передачи информации. Особую роль здесь играют средства массовой информации. Их независимость и непредвзятая подача информации – один из залогов построения демократического общества, в котором реализуются базовые права граждан.
Всемирный день борьбы против бешенства ежегодно отмечается 28 сентября. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер, знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.
Бешенство – это инфекционное заболевание, которое вызывает 100%-ный летальный исход в случае неоказания помощи человеку в первые часы заражения. Попадая в кровь человека посредством контакта со слюной животного (через укусы, царапины), оно поражает его нервную систему и вызывает тревогу, страх, водобоязнь и заканчивается остановкой дыхания и сердца.
Кстати, в Беларуси главным источником заражения являются не собаки, а лисицы. Сегодня в распоряжении медиков имеются безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания. Суть этого праздника состоит в том, что специалисты предоставляют общественности информацию о последствиях бешенства как у людей, так и у животных.
День рождения ломбарда отмечается 28 сентября. Ломбард – это финансово-кредитная организация, предоставляющая ссуды за короткий промежуток времени, оформляя минимум бумаг и сохраняя возможность мгновенного выкупа заложенной вещи. 28 сентября 1618 года в Брюсселе начало работу первое такое учреждение – Дом Ломбарди, услугами которого пользовались многие знатные личности, включая членов королевских семейств. Это заведение функционирует в первозданном виде и по сей день. А сейчас, согласно статистике, хотя бы один ломбард присутствует в каждом городе, население которого составляет более 50 тысяч человек.
28 сентября – День рассматривания мелочей. Всего одно лишнее движение, одно слово или взгляд способны кардинально изменить чью-то судьбу. Умение находить счастье в мелочах сегодня встречается редко. Люди привыкли постоянно торопиться, куда-то бежать и делать все в спешке, без оглядки на незначительное, которое на самом деле может оказаться важным. Чашка вкусного кофе, теплые слова, замечательный фильм, искренняя благодарность – маленькие радости прячутся в каждом мгновении. Еще древние греки верили, что наша жизнь – это полотно, сотканное из мелочей. Поэтому отнеситесь более серьезно к различным незначительным событиям, свидетелями или участниками которых вы становитесь.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!