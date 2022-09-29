29 сентября – День осеннего одиночества. Чем ещё известна эта дата в истории?

Всемирный день моря

29 сентября отмечается Всемирный день моря. Оно умеет волноваться и хранит в себе множество тайн. Его настроение переменчиво: от полного штиля до шторма в девять баллов. Ему посвящают научные труды и произведения искусства. А сегодня у него праздник. Цель – привлечь внимание к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят загрязнение водоемов и глобальное потепление. Наиболее важные задачи – повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством. Всемирный день сердца

Одному из самых важных человеческих органов – сердцу, которое 24 часа в сутки, не замирая ни на секунду, перекачивает кровь по нашему организму и поддерживает жизнь в теле человека, посвящен международный праздник – Всемирный день сердца, который отмечают 29 сентября. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося 18 миллионов жизней в год. Между прочим, секундная стрелка была специально изобретена английским врачом, чтобы начать исследования сердечного ритма. Согласно результатам проведенных исследований, люди, которые спят после обеда, на 37 % реже страдают заболеваниями сердца, чем бодрствующие целый день. Ценить свое сердце, заботиться о нем, не подрывать его работу вредными привычками призывают кардиологи всего мира. Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.

29 сентября 1650 года в Лондоне состоялось открытие первого в мире брачного агентства. Его основателем стал англичанин Генри Робинсон. Несколько веков в Европе функции свадебных контор исполняли вездесущие свахи, их деятельность считалась почетной и довольно высоко оплачивалась. К тому же свахи великолепно исполняли роль современной «желтой прессы», разнося последние новости в виде слухов и сплетен. День осеннего одиночества