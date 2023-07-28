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28 июля – Всемирный день охраны природы. Вот чем ещё известна эта дата в истории

28 июля 2023 07:21
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Сегодня, 28 июля, отмечается Всемирный день охраны природы, который создан по инициативе ЮНЕСКО. Главная цель праздника – подчеркнуть необходимость сохранения здоровой окружающей среды и природных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июля – Всемирный день охраны природы. Вот чем ещё известна эта дата в истории-1

Несмотря на то, что cегодня необходимость сохранения окружающей природы стала более очевидной, предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем предпринятые шаги покажут свои результаты. Безжалостная эксплуатация природных ресурсов людьми привела к необычным погодным условиям, разрушению мест обитания диких животных, исчезновению видов и утрате биоразнообразия. К сожалению, это норма во всем мире. Вот почему так важны такие праздники.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Фотофакт

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