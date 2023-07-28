28 июля – Всемирный день охраны природы. Вот чем ещё известна эта дата в истории

Сегодня, 28 июля, отмечается Всемирный день охраны природы, который создан по инициативе ЮНЕСКО. Главная цель праздника – подчеркнуть необходимость сохранения здоровой окружающей среды и природных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что cегодня необходимость сохранения окружающей природы стала более очевидной, предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем предпринятые шаги покажут свои результаты. Безжалостная эксплуатация природных ресурсов людьми привела к необычным погодным условиям, разрушению мест обитания диких животных, исчезновению видов и утрате биоразнообразия. К сожалению, это норма во всем мире. Вот почему так важны такие праздники.