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27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь?

05 апреля 2021 13:05
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Ровно 27 лет назад, 5 апреля, ушёл из жизни один из самых известных музыкантов – Курт Кобейн. Его композиция «Smells Like Teen Spirit» покорила сердца людей по всему миру. В этот памятный день мы решили узнать, как выглядит единственная дочь певца. 

Фрэнсис Бин Кобейн родилась 18 августа 1992 года. С отцом она провела меньше двух лет, в последний раз она увидела Курта, когда ей был 1 год и 8 месяцев. В тот день Кобейн находился в реабилитационном центре, он был рад дочери и пел ей песни. 

27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь? -1

Фото: instagram.com/thespacewitch

Воспитанием девочки после смерти отца занимались её мать, бабушка и дедушка. Когда Фрэнсис стала достаточно взрослой, чтобы общаться с журналистами, она не раз давала интервью, но чаще говорила не о прошлом, а о своих планах на будущее. 

27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь? -4

Фото: instagram.com/thespacewitch

В 16 лет девушка стажировалась в журнале, потом пробовала себя музыке. В 2010 году ей предложили сыграть главную героиню в фильме Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес», но Фрэнсис сказала, что она занята подготовкой к поступлению в университет. 

27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь? -7

Фото: instagram.com/thespacewitch

В том же году дочь Курта Кобейна под псевдонимом представила картины в одной из галерей Лос-Анджелеса. Практически сразу её работы были раскуплены. С тех пор девушка в основном занимается живописью, однако Фрэнсис несколько раз выступала в качестве модели и однажды стала продюсером документального фильма про её отца. 

27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь? -10

Фото: instagram.com/thespacewitch

Фрэнсис шесть лет встречалась с парнем и даже вышла за него замуж, но брак вскоре распался. Высказывались предположения, что расставание могло случиться из-за условий брачного договора, согласно которому муж не мог претендовать на состояние супруги (на тот момент наследство девушки составляло около 450 миллионов долларов). 

27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь? -13

Фото: instagram.com/thespacewitch

Кстати, ранее мы рассказывали о творческом пути Курта Кобейна. В подростковом возрасте музыкант ушёл из дома и жил под мостом – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Курт Кобейн # Фотофакт

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