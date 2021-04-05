27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь?

Ровно 27 лет назад, 5 апреля, ушёл из жизни один из самых известных музыкантов – Курт Кобейн. Его композиция «Smells Like Teen Spirit» покорила сердца людей по всему миру. В этот памятный день мы решили узнать, как выглядит единственная дочь певца.

Фрэнсис Бин Кобейн родилась 18 августа 1992 года. С отцом она провела меньше двух лет, в последний раз она увидела Курта, когда ей был 1 год и 8 месяцев. В тот день Кобейн находился в реабилитационном центре, он был рад дочери и пел ей песни.