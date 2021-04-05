27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь?
Ровно 27 лет назад, 5 апреля, ушёл из жизни один из самых известных музыкантов – Курт Кобейн. Его композиция «Smells Like Teen Spirit» покорила сердца людей по всему миру. В этот памятный день мы решили узнать, как выглядит единственная дочь певца.
Фрэнсис Бин Кобейн родилась 18 августа 1992 года. С отцом она провела меньше двух лет, в последний раз она увидела Курта, когда ей был 1 год и 8 месяцев. В тот день Кобейн находился в реабилитационном центре, он был рад дочери и пел ей песни.
Фото: instagram.com/thespacewitch
Воспитанием девочки после смерти отца занимались её мать, бабушка и дедушка. Когда Фрэнсис стала достаточно взрослой, чтобы общаться с журналистами, она не раз давала интервью, но чаще говорила не о прошлом, а о своих планах на будущее.
Фото: instagram.com/thespacewitch
В 16 лет девушка стажировалась в журнале, потом пробовала себя музыке. В 2010 году ей предложили сыграть главную героиню в фильме Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес», но Фрэнсис сказала, что она занята подготовкой к поступлению в университет.
Фото: instagram.com/thespacewitch
В том же году дочь Курта Кобейна под псевдонимом представила картины в одной из галерей Лос-Анджелеса. Практически сразу её работы были раскуплены. С тех пор девушка в основном занимается живописью, однако Фрэнсис несколько раз выступала в качестве модели и однажды стала продюсером документального фильма про её отца.
Фото: instagram.com/thespacewitch
Фрэнсис шесть лет встречалась с парнем и даже вышла за него замуж, но брак вскоре распался. Высказывались предположения, что расставание могло случиться из-за условий брачного договора, согласно которому муж не мог претендовать на состояние супруги (на тот момент наследство девушки составляло около 450 миллионов долларов).
Фото: instagram.com/thespacewitch
Кстати, ранее мы рассказывали о творческом пути Курта Кобейна. В подростковом возрасте музыкант ушёл из дома и жил под мостом – здесь подробнее.