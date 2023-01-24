24 января – Международный день эскимо. Чем ещё известна эта дата?

Международный день образования

24 января под эгидой ООН отмечается Международный день образования. Образование является правом каждого человека, что закреплено в Статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования для каждого. А Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех. Качественное и доступное образование – ключевой фактор, позволяющий добиться устойчивого развития, а также сформировать жизнеспособное общество. Однако, по данным ООН, в настоящее время 244 миллиона детей не посещают школу, 617 миллионов детей и подростков не обладают элементарными навыками чтения и математики. Беларусь по показателям в сфере образования, по индексу развития человеческого потенциала прочно закрепилась в группе 30 наиболее развитых стран. По показателю «Средняя продолжительность обучения» наша страна занимает 10-е место.

24 января – Международный день эскимо. Мороженое – одно из самых древних лакомств в мире. А эскимо изобрел владелец лавки сладостей в штате Айова США Кристиан Нельсон. Существует трогательная легенда о создании этого десерта. Как-то в лавку зашел маленький мальчик, у которого денег хватало или на шоколадку, или на мороженое, а ему очень хотелось и того, и другого. Чуть не плача, мальчик долго решал, что же ему все-таки купить. Нельсон помог ребенку и дал ему сразу два лакомства. Этот случай заставил кондитера задуматься, как соединить вместе так любимые детьми шоколад и мороженое. 24 января 1922 года Нельсон получил патент на изготовление этого десерта. А слово «эскимо», по одной из версий, пришло от французов: так они назвали детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Потому мороженое, одетое в шоколадный комбинезон, и получило такое название.

День утилизации мобильных телефонов отмечается 24 января. Переработка техники и электроники – это забота об экологии планеты. Рециклинг бытовых приборов и оборудования позволяет повторно использовать детали или материалы, из которых сделаны устройства. Многие компании поддерживают программу утилизации мобильных телефонов, реализуя со скидкой новые изделия взамен старых. Это предложение является экономически оправданным – до 90 % материалов, из которых сделаны смартфоны, используются повторно. Согласно опросам, 40 % мобильных телефонов не выбрасываются, а годами лежат дома. Старые работающие смартфоны и другую технику можно не только сдать на переработку, но отдать нуждающимся. Для этого следует обратиться в центр социального обслуживания или храм, занимающиеся помощью малообеспеченным людям.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!