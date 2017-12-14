25-летняя белоруска стала новой участницей «Дома-2»

Новости Беларуси. Анастасия Балинская из Гродно стала новой участницей телепроекта «Дом-2».
Девушке – 25 лет. По знаку Зодиака она Козерог. Анастасия получила экономическое образование.
Новости Беларуси. Анастасия Балинская из Гродно стала новой участницей телепроекта «Дом-2».
Девушке – 25 лет. По знаку Зодиака она Козерог. Анастасия получила экономическое образование.
Фото: instagram.com/nastenabalinskaya
Сейчас проживает в Москве.
Девушка ведет профиль в соцсетях. На ее обновления в lnstagram подписаны около 4 тысяч человек.
Фото: instagram.com/nastenabalinskaya
Белоруска Зина Куприянович заняла третье место в финале конкурса «Фабрика звезд» (подробности здесь).