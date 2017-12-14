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25-летняя белоруска стала новой участницей «Дома-2»

14 декабря 2017 14:41
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Новости Беларуси. Анастасия Балинская из Гродно стала новой участницей телепроекта «Дом-2».

Девушке – 25 лет. По знаку Зодиака она Козерог. Анастасия получила экономическое образование.

25-летняя белоруска стала новой участницей «Дома-2» -1

Фото: instagram.com/nastenabalinskaya

Сейчас проживает в Москве.

Девушка ведет профиль в соцсетях. На ее обновления в lnstagram подписаны около 4 тысяч человек.

25-летняя белоруска стала новой участницей «Дома-2» -4

Фото: instagram.com/nastenabalinskaya

Белоруска Зина Куприянович заняла третье место в финале конкурса «Фабрика звезд» (подробности здесь).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Анастасия Балинская

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