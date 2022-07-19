19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Что ещё отмечают в эту дату?

19 июля в 1980 году открылись XXII Олимпийские игры в Москве

В этот день в 1980 году в Москве открылись 22-е Олимпийские игры. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране. Часть соревнований Олимпиады-80 проводилась в других городах Советского Союза: парусная регата стартовала в Таллине; предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище «Динамо» в подмосковных Мытищах. Игры также известны тем, что более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, все же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом.

19 июля 1695 года в английском популярном сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» было опубликовано первое брачное объявление: «Джентльмен 30 лет от роду, весьма состоятельный, охотно соединит свою судьбу с молодой дамой, располагающей капиталом 3 тысячи фунтов или около того. Он готов обеспечить сделку договором». Это полезное начинание было оценено по достоинству. Проведенное еще в 1970-х годах в Германии исследование утверждает, что каждая шестая пара, заключившая брак, познакомилась именно через брачные объявления. Что же касается современного аналога брачных объявления – сайта знакомств, то американские ученые зафиксировали еще пять лет назад, что каждая третья пара молодоженов познакомилась в интернете. С тех пор процент семейных пар, которых в ЗАГС привело виртуальное знакомство, постоянно растет. 19 июля 1900 года было открыто парижское метро

Парижское метро было открыто 19 июля 1900 года ко Всемирной выставке. Первые линии парижского метрополитена прокладывались строго под проезжей частью улиц. Отклонение от оси улиц грозило попаданием в подвалы и погреба домов. Некоторые станции имеют искривленную платформу из-за недостаточной ширины улиц. Первые станции были оформлены в стиле модерн дизайнером Эктором Гимаром. Сейчас метро в Париже – самый надежный вид городского транспорта, поскольку уличные пробки его не касаются. Густая сеть станций метро покрывает всю территорию столицы Франции, а некоторые линии протянулись до отдаленных пригородов. Парижский метрополитен занимает второе место по загруженности среди метрополитенов Европы после Московского и 10-е место в мире. День пирожков с малиновым вареньем