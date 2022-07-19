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19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Что ещё отмечают в эту дату?

19 июля 2022 14:29
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19 июля в 1980 году открылись XXII Олимпийские игры в Москве

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Что ещё отмечают в эту дату?-1

В этот день в 1980 году в Москве открылись 22-е Олимпийские игры. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране. Часть соревнований Олимпиады-80 проводилась в других городах Советского Союза: парусная регата стартовала в Таллине; предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище «Динамо» в подмосковных Мытищах. Игры также известны тем, что более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, все же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом.

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Что ещё отмечают в эту дату?-4

19 июля 1695 года в английском популярном сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» было опубликовано первое брачное объявление: «Джентльмен 30 лет от роду, весьма состоятельный, охотно соединит свою судьбу с молодой дамой, располагающей капиталом 3 тысячи фунтов или около того. Он готов обеспечить сделку договором». Это полезное начинание было оценено по достоинству. Проведенное еще в 1970-х годах в Германии исследование утверждает, что каждая шестая пара, заключившая брак, познакомилась именно через брачные объявления. Что же касается  современного аналога брачных объявления – сайта знакомств, то американские ученые зафиксировали еще пять лет назад, что каждая третья пара молодоженов познакомилась в интернете. С тех пор процент семейных пар, которых в ЗАГС привело виртуальное знакомство, постоянно растет.

19 июля 1900 года было открыто парижское метро

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Что ещё отмечают в эту дату?-7

Парижское метро было открыто 19 июля 1900 года ко Всемирной выставке.  Первые линии парижского метрополитена прокладывались строго под проезжей частью улиц. Отклонение от оси улиц грозило попаданием в подвалы и погреба домов. Некоторые станции имеют искривленную платформу из-за недостаточной ширины улиц. Первые станции были оформлены в стиле модерн дизайнером Эктором Гимаром. Сейчас метро в Париже – самый надежный вид городского транспорта, поскольку уличные пробки его не касаются. Густая сеть станций метро покрывает всю территорию столицы Франции, а некоторые линии протянулись до отдаленных пригородов. Парижский метрополитен занимает второе место по загруженности среди метрополитенов Европы после Московского и 10-е место в мире.

День пирожков с малиновым вареньем

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Что ещё отмечают в эту дату?-10

19 июля отмечается удивительный и вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Известно, что начали его отмечать в 2015 году, и, несмотря на молодость, он уже обрел своих почитателей. Главная цель новой гастрономической даты – конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. Домашние пирожки, аромат свежей малины, задушевные разговоры – что может быть уютнее и добрее? А поскольку этот праздник приходится на разгар летнего сезона, когда малина поспевает буквально в каждом саду, то поучаствовать в нем могут все желающие и без особого труда.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!

# История # калейдоскоп # Эктор Гимар # Лена Мельницкая # Фотофакт

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