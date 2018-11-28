Вы всю жизнь могли завтракать неправильно. 8 продуктов, которые нельзя есть натощак

Новости мира. Есть бесчисленное множество советов о том, как начинать утро. Есть и множество шуток в стиле: «утро начинается не с кофе». Некоторое время назад врачи дали ещё одну рекомендацию относительно утра. Точнее, составили список продуктов, которые не рекомендованы к употреблению натощак в это время суток.

1. Кофе. Нет, врачи не запрещают напиток из зёрен кофейного дерева. Они просто советуют сперва позавтракать, поскольку кофе провоцирует активную выработку желудочного сока, которая вредит слизистой.

Главный напиток утра. Говорим о плюсах и минусах кофе