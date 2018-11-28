Вы всю жизнь могли завтракать неправильно. 8 продуктов, которые нельзя есть натощак
Новости мира. Есть бесчисленное множество советов о том, как начинать утро. Есть и множество шуток в стиле: «утро начинается не с кофе». Некоторое время назад врачи дали ещё одну рекомендацию относительно утра. Точнее, составили список продуктов, которые не рекомендованы к употреблению натощак в это время суток.
1. Кофе. Нет, врачи не запрещают напиток из зёрен кофейного дерева. Они просто советуют сперва позавтракать, поскольку кофе провоцирует активную выработку желудочного сока, которая вредит слизистой.
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2. Сладости. А вот тут диетологи пугают развитием сахарного диабета. По их словам, поджелудочной железе трудно вырабатывать большое количество гормона инсулина, который отвечает за понижение уровня глюкозы в крови.
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3. Зелёные овощи. Авторы списка утверждают, что аминокислоты этих растений агрессивно воздействуют на слизистую оболочку желудка. Рекомендуется есть овощи вместе с главным блюдом.
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4. Помидоры. Употребление этих овощей приводит к активному выделению желудочного сока, что грозит изжогой. К аналогичной ситуации могут привести цитрусовые, хурма и картофель.
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5. Бананы. Врачи считают, что съеденный натощак банан может нарушить работу сердечно-сосудистой системы. По их словам, бананы предпочтительнее есть после основного завтрака, это также поможет организму лучше усвоить витамины.
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6. Продукты с дрожжами. Диетологи рассказывают, что употребленная утром в пищу выпечка приводит к повышенному газообразованию. Вероятно, позавтракавший выпечкой будет чувствовать дискомфорт и тяжесть на протяжении дня.
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7. Газированные напитки. Газировка, особенно холодная, негативно влияет на обмен веществ. Рекомендуется начинать утро со стакана воды комнатной температуры, это запустит процесс пищеварения.
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8. Острая пища. Авторы списка сообщают, что употребивших утром натощак острую пищу ждут боли, изжога и нарушение пищеварения. В целом, употребление острой пищи натощак переносит вас в 3 круг ада Данте.
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И теперь главный вопрос: что же тогда есть утром? Диетологи считают, что лучшим завтраком являются каши. Они богаты витаминами и полезными микроэлементами, наделяют энергией и придают бодрость. Также хорошим вариантом будут куриные яйца и орехи.