Белорусы создали пень-самоход, у него даже есть страница в Instagram. Показываем, как он работает

Это пень. Разумеется, необычный. Это пень из массива дуба, которому, вообразите, более двух веков. Но не только в этом заключается его оригинальность.

Такого вы точно не увидите ни в одном произведении. Что ни говори, а современные технологии способны оживить даже пень. Наподобие тыквы, превращающейся в карету, правда, не по взмаху волшебной палочки, а с помощью пульта управления, обычный спил дерева становится мобильным.

«За рулем» Алексей Барковский – соавтор этого «чуда на колесах». Вместе со своим компаньоном и автором идеи пня-самохода Игорем Шумком, они работают с природным материалом уже очень много лет, основали свое производство по изготовлению фирменной мебели. Экстраординарная идея с передвижным пнем родилась спонтанно.

Алексей Барковский, автор пня-самохода:

Мы изначально делали подобный журнальный столик, он был на колесиках и мы его просто взяли толкнули, он проехал какое-то время и остановился. И мой коллега спустя несколько месяцев вспомнил этот момент и сказал, что надо сделать такой же пень, который может двигаться без того, чтобы мы его толкали.

И смастерили колоритный, исконно белорусский экологически чистый транспорт будущего с грузоподъемностью в 1,5 центнера и скоростью до 10 км/час. 100-килограммовый Стампи, так его назвали создатели, работает на мощных электродвигателях с питанием от аккумуляторов. Детали внутреннего механизма изобретения были запроектированы и распечатаны на 3D-принтере.

Алексей Барковский:

Управлять им просто. Сначала надо пень зарядить около 8 часов и столько же можно на нем потом кататься.

Глобальных целей и задач, кроме того, как доставлять положительные эмоции, у Стампи пока нет. Зато имеется своя страничка в Instagram и ему даже можно задавать вопросы.