27 июля – День крем-брюле. Вот чем ещё известна эта дата в истории

27 июля отмечают праздник, который посвящен одному из самых популярных десертов в мире, это День крем-брюле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Название «крем-брюле» происходит от французских слов «крем» – сливки и «брюле» – обожженный.

Это французский десерт из заварного крема, но, чтобы его попробовать, нужно к нему добраться через хрустящую корочку. Ведь поверхность десерта – это слой хрустящей карамели. Кремовая, нежная текстура и удивительный вкус этого десерта доставляют нам наслаждение в любое время года. Очень популярно, особенно в жаркие летние дни, мороженое крем-брюле. Оно появилось в начале XX века.